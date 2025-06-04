Der AAIB Wechselkurs bezieht sich auf den Kurs, den sie für die Umwandlung einer Währung in eine andere während einer internationalen Geldüberweisung anbieten. Dieser Zinssatz kann eine Marge über dem mittleren Marktzinssatz enthalten, was den Endbetrag senken kann, den Ihr Empfänger erhält. Vergleichen Sie AAIB's Rate mit den Echtzeit-Raten von Xe, um den Unterschied zu sehen.