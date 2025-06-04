Xe Security
At Xe, security is a top priority, and our commitment lies in safeguarding your money transfers and accounts.
Protecting your data
You can trust us to protect your personal data, and we're transparent in how we collect, process, and store it.
Frequently asked questions about security
Zu den personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erfassen, können Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Wohn- und/oder Geschäftsadresse und andere Kontaktdaten („Kontaktdaten“), Titel, Geburtsdatum, Geschlecht, Bilder, Videos oder Unterschrift gehören. In unserer Datenschutzerklärung wird erläutert, wie und warum wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten können.
Der Zugriff auf personenbezogene Daten ist auf der Grundlage des Need-to-know-Prinzips beschränkt, wobei das Prinzip der geringsten Privilegien zum Einsatz kommt. Dadurch wird sichergestellt, dass nur diejenigen Mitarbeiter bei Xe Zugriff darauf haben, die dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Ein Beispiel hierfür ist das Customer Care Team.
Xe betreibt ein Hybridmodell für unsere Website und mobilen Anwendungen. Unsere Produktionsserver werden in AWS und in EU-Rechenzentren gehostet.
Wir verwenden fortschrittliche Verschlüsselungstechnologien, die ein Höchstmaß an Sicherheit für Ihre vertraulichen Informationen bieten. Unsere Systeme verwenden die branchenübliche AES-256-Verschlüsselung für ruhende Daten, während übertragene Daten über TLS 1.2 und TLS1.3 verschlüsselt werden.
Unsere Zahlungsabwickler sind Serviceprovider der Stufe 1. Xe verarbeitet niemals Zahlungskartendaten.
Der Schutz Ihrer Daten ist wichtig, um Ihre persönlichen Informationen zu schützen. Hier sind einige einfache Schritte, die Sie unternehmen können: Verwenden Sie sichere Passwörter. Erstellen Sie eindeutige und sichere Passwörter für Ihre Konten und vermeiden Sie die Verwendung desselben Passworts für mehrere Dienste. Aktivieren Sie die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA): Aktivieren Sie, wann immer möglich, MFA, um Ihren Konten eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzuzufügen. Seien Sie bei E-Mails vorsichtig. Klicken Sie nicht auf verdächtige Links und laden Sie keine Anhänge von unbekannten Absendern herunter. Gehen Sie mit persönlichen Informationen vorsichtig um. Geben Sie vertrauliche Daten nur an vertrauenswürdige Quellen weiter, wenn Sie sie online weitergeben. Wenn Sie diese Tipps befolgen, können Sie das Risiko von Datenlecks erheblich reduzieren und Ihre Privatsphäre online schützen.
Bitte kontaktieren Sie uns umgehend, wenn Sie glauben, Opfer eines Betrugs geworden zu sein. Bewahren Sie Beweise auf: Bewahren Sie alle relevanten Dokumente oder E-Mails als Beweismittel auf, um Ihre Meldung zu untermauern. Indem Sie Betrug umgehend melden, können Sie sich selbst und andere vor möglichen Schäden schützen und dazu beitragen, die Täter vor Gericht zu bringen.
Ihr Vertrauen hat für uns oberste Priorität und wir verpflichten uns, Ihre persönlichen und finanziellen Daten zu schützen. Für weitere Einzelheiten zu unseren Sicherheitspraktiken oder wenn Sie Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Sicherheitsteam unter security@xe.com