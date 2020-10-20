١ YER إلى XCD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠١٠٧٩٢٢٠٠ دولار شرق الكاريبي

1 XCD = ٩٢٫٦٥٩٥ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى دولار شرق الكاريبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٤١ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى دولار شرق الكاريبي

yer
YER
xcd
XCD
١ YER٠٫٠١٠٧٩٢٢ XCD
٥ YER٠٫٠٥٣٩٦١ XCD
١٠ YER٠٫١٠٧٩٢٢ XCD
٢٥ YER٠٫٢٦٩٨٠٥ XCD
٥٠ YER٠٫٥٣٩٦١ XCD
١٠٠ YER١٫٠٧٩٢٢ XCD
٥٠٠ YER٥٫٣٩٦١ XCD
١٬٠٠٠ YER١٠٫٧٩٢٢ XCD
٥٬٠٠٠ YER٥٣٫٩٦١ XCD
١٠٬٠٠٠ YER١٠٧٫٩٢٢ XCD

حوِّل دولار شرق الكاريبي إلى الريال اليمني

xcd
XCD
yer
YER
١ XCD٩٢٫٦٥٩٥ YER
٥ XCD٤٦٣٫٢٩٨ YER
١٠ XCD٩٢٦٫٥٩٥ YER
٢٥ XCD٢٬٣١٦٫٤٩ YER
٥٠ XCD٤٬٦٣٢٫٩٨ YER
١٠٠ XCD٩٬٢٦٥٫٩٥ YER
٥٠٠ XCD٤٦٬٣٢٩٫٨ YER
١٬٠٠٠ XCD٩٢٬٦٥٩٫٥ YER
٥٬٠٠٠ XCD٤٦٣٬٢٩٨ YER
١٠٬٠٠٠ XCD٩٢٦٬٥٩٥ YER

مخطط YER إلى XCD

1 YER = ٠ XCD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل دولار شرق الكاريبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٠٨٠٠٠٫٠١٠٨١٥
منخفض
٠٫٠١٠٧٨٦٠٫٠١٠٧٨٥
المتوسط
٠٫٠١٠٧٩٤٠٫٠١٠٧٩٤
التقلب
٠٫٠٥٪؜٠٫٠٦٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
xcd

XCD - دولار شرق الكاريبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار شرق الكاريبي هو سعر الصرف للزوج XCD إلى USD. رمز العملة لـ East Caribbean Dollars هو XCD. رمز العملة هو $.

More دولار شرق الكاريبي info

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