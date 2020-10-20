١ YER إلى PLN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠١٥٩٢٥٠١٥ الزلوتي البولندي

1 PLN = ٦٢٫٧٩٤٣ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الزلوتي البولندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٨ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الزلوتي البولندي

yer
YER
pln
PLN
١ YER٠٫٠١٥٩٢٥ PLN
٥ YER٠٫٠٧٩٦٢٥١ PLN
١٠ YER٠٫١٥٩٢٥ PLN
٢٥ YER٠٫٣٩٨١٢٥ PLN
٥٠ YER٠٫٧٩٦٢٥١ PLN
١٠٠ YER١٫٥٩٢٥ PLN
٥٠٠ YER٧٫٩٦٢٥١ PLN
١٬٠٠٠ YER١٥٫٩٢٥ PLN
٥٬٠٠٠ YER٧٩٫٦٢٥١ PLN
١٠٬٠٠٠ YER١٥٩٫٢٥ PLN

حوِّل الزلوتي البولندي إلى الريال اليمني

pln
PLN
yer
YER
١ PLN٦٢٫٧٩٤٣ YER
٥ PLN٣١٣٫٩٧١ YER
١٠ PLN٦٢٧٫٩٤٣ YER
٢٥ PLN١٬٥٦٩٫٨٦ YER
٥٠ PLN٣٬١٣٩٫٧١ YER
١٠٠ PLN٦٬٢٧٩٫٤٣ YER
٥٠٠ PLN٣١٬٣٩٧٫١ YER
١٬٠٠٠ PLN٦٢٬٧٩٤٫٣ YER
٥٬٠٠٠ PLN٣١٣٬٩٧١ YER
١٠٬٠٠٠ PLN٦٢٧٬٩٤٣ YER

مخطط YER إلى PLN

1 YER = ٠ PLN

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الزلوتي البولندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٦٣٥٤٠٫٠١٦٤٢٥
منخفض
٠٫٠١٥٦٥٥٠٫٠١٥٦٤٤
المتوسط
٠٫٠١٦٠٦٠٠٫٠١٥٩٧٢
التقلب
٠٫٦٢٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
pln

PLN - الزلوتي البولندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الزلوتي البولندي هو سعر الصرف للزوج PLN إلى USD. رمز العملة لـ Polish Zlotych هو PLN. رمز العملة هو zł.

More الزلوتي البولندي info

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