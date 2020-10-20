١ YER إلى PHP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٢٣٤٣٢٨٨٣ البيزو الفلبيني

1 PHP = ٤٫٢٦٧٥١ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى البيزو الفلبيني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٧ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى البيزو الفلبيني

yer
YER
php
PHP
١ YER٠٫٢٣٤٣٢٩ PHP
٥ YER١٫١٧١٦٤ PHP
١٠ YER٢٫٣٤٣٢٩ PHP
٢٥ YER٥٫٨٥٨٢٢ PHP
٥٠ YER١١٫٧١٦٤ PHP
١٠٠ YER٢٣٫٤٣٢٩ PHP
٥٠٠ YER١١٧٫١٦٤ PHP
١٬٠٠٠ YER٢٣٤٫٣٢٩ PHP
٥٬٠٠٠ YER١٬١٧١٫٦٤ PHP
١٠٬٠٠٠ YER٢٬٣٤٣٫٢٩ PHP

حوِّل البيزو الفلبيني إلى الريال اليمني

php
PHP
yer
YER
١ PHP٤٫٢٦٧٥١ YER
٥ PHP٢١٫٣٣٧٥ YER
١٠ PHP٤٢٫٦٧٥١ YER
٢٥ PHP١٠٦٫٦٨٨ YER
٥٠ PHP٢١٣٫٣٧٥ YER
١٠٠ PHP٤٢٦٫٧٥١ YER
٥٠٠ PHP٢٬١٣٣٫٧٥ YER
١٬٠٠٠ PHP٤٬٢٦٧٫٥١ YER
٥٬٠٠٠ PHP٢١٬٣٣٧٫٥ YER
١٠٬٠٠٠ PHP٤٢٬٦٧٥٫١ YER

مخطط YER إلى PHP

1 YER = ٠ PHP

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل البيزو الفلبيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٣٥٤٩٠٫٢٣٥٤٩
منخفض
٠٫٢٣٣٣٤٠٫٢٢٥٤١
المتوسط
٠٫٢٣٤٥٨٠٫٢٣١٣٩
التقلب
٠٫١٩٪؜٠٫٢٧٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
php

PHP - البيزو الفلبيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الفلبيني هو سعر الصرف للزوج PHP إلى USD. رمز العملة لـ Philippine Pesos هو PHP. رمز العملة هو ₱.

More البيزو الفلبيني info

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