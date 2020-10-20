١ YER إلى OMR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠١٥٣٧٦٤٥٣ الريال العماني

1 OMR = ٦٥٠٫٣٤٥ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الريال العماني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٧ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الريال العماني

yer
YER
omr
OMR
١ YER٠٫٠٠١٥٣٧٦٥ OMR
٥ YER٠٫٠٠٧٦٨٨٢٣ OMR
١٠ YER٠٫٠١٥٣٧٦٥ OMR
٢٥ YER٠٫٠٣٨٤٤١١ OMR
٥٠ YER٠٫٠٧٦٨٨٢٣ OMR
١٠٠ YER٠٫١٥٣٧٦٥ OMR
٥٠٠ YER٠٫٧٦٨٨٢٣ OMR
١٬٠٠٠ YER١٫٥٣٧٦٥ OMR
٥٬٠٠٠ YER٧٫٦٨٨٢٣ OMR
١٠٬٠٠٠ YER١٥٫٣٧٦٥ OMR

حوِّل الريال العماني إلى الريال اليمني

omr
OMR
yer
YER
١ OMR٦٥٠٫٣٤٥ YER
٥ OMR٣٬٢٥١٫٧٣ YER
١٠ OMR٦٬٥٠٣٫٤٥ YER
٢٥ OMR١٦٬٢٥٨٫٦ YER
٥٠ OMR٣٢٬٥١٧٫٣ YER
١٠٠ OMR٦٥٬٠٣٤٫٥ YER
٥٠٠ OMR٣٢٥٬١٧٣ YER
١٬٠٠٠ OMR٦٥٠٬٣٤٥ YER
٥٬٠٠٠ OMR٣٬٢٥١٬٧٣٠ YER
١٠٬٠٠٠ OMR٦٬٥٠٣٬٤٥٠ YER

مخطط YER إلى OMR

1 YER = ٠ OMR

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الريال العماني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٥٣٩٠٠٫٠٠١٥٤٠١
منخفض
٠٫٠٠١٥٣٧٣٠٫٠٠١٥٣٥٠
المتوسط
٠٫٠٠١٥٣٨٢٠٫٠٠١٥٣٨١
التقلب
٠٫٠٦٪؜٠٫٠٦٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
omr

OMR - الريال العماني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال العماني هو سعر الصرف للزوج OMR إلى USD. رمز العملة لـ Omani Rials هو OMR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال العماني info

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