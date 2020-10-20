١ YER إلى MYR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠١٨٨٥٠٤٥٥ الرينجت الماليزي

1 MYR = ٥٣٫٠٤٩١ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الرينجت الماليزي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٦ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الرينجت الماليزي

yer
YER
myr
MYR
١ YER٠٫٠١٨٨٥٠٥ MYR
٥ YER٠٫٠٩٤٢٥٢٣ MYR
١٠ YER٠٫١٨٨٥٠٥ MYR
٢٥ YER٠٫٤٧١٢٦١ MYR
٥٠ YER٠٫٩٤٢٥٢٣ MYR
١٠٠ YER١٫٨٨٥٠٥ MYR
٥٠٠ YER٩٫٤٢٥٢٣ MYR
١٬٠٠٠ YER١٨٫٨٥٠٥ MYR
٥٬٠٠٠ YER٩٤٫٢٥٢٣ MYR
١٠٬٠٠٠ YER١٨٨٫٥٠٥ MYR

حوِّل الرينجت الماليزي إلى الريال اليمني

myr
MYR
yer
YER
١ MYR٥٣٫٠٤٩١ YER
٥ MYR٢٦٥٫٢٤٦ YER
١٠ MYR٥٣٠٫٤٩١ YER
٢٥ MYR١٬٣٢٦٫٢٣ YER
٥٠ MYR٢٬٦٥٢٫٤٦ YER
١٠٠ MYR٥٬٣٠٤٫٩١ YER
٥٠٠ MYR٢٦٬٥٢٤٫٦ YER
١٬٠٠٠ MYR٥٣٬٠٤٩٫١ YER
٥٬٠٠٠ MYR٢٦٥٬٢٤٦ YER
١٠٬٠٠٠ MYR٥٣٠٬٤٩١ YER

مخطط YER إلى MYR

1 YER = ٠ MYR

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الرينجت الماليزي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٨٨٦٤٠٫٠١٩١٤٦
منخفض
٠٫٠١٨٧٤٥٠٫٠١٨٧١٧
المتوسط
٠٫٠١٨٨٢٤٠٫٠١٨٨٩٧
التقلب
٠٫١٥٪؜٠٫١٧٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
myr

MYR - الرينجت الماليزي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الرينجت الماليزي هو سعر الصرف للزوج MYR إلى USD. رمز العملة لـ الرينجات الماليزية هو MYR. رمز العملة هو RM.

More الرينجت الماليزي info

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