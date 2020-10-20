١ YER إلى KMF

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1

‏١ الريال اليمني =

١٫٨٢٣٠٢٤٦ الفرنك القمري

1 KMF = ٠٫٥٤٨٥٣٩ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الفرنك القمري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠١ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الفرنك القمري

yer
YER
kmf
KMF
١ YER١٫٨٢٣٠٢ KMF
٥ YER٩٫١١٥١٢ KMF
١٠ YER١٨٫٢٣٠٢ KMF
٢٥ YER٤٥٫٥٧٥٦ KMF
٥٠ YER٩١٫١٥١٢ KMF
١٠٠ YER١٨٢٫٣٠٢ KMF
٥٠٠ YER٩١١٫٥١٢ KMF
١٬٠٠٠ YER١٬٨٢٣٫٠٢ KMF
٥٬٠٠٠ YER٩٬١١٥٫١٢ KMF
١٠٬٠٠٠ YER١٨٬٢٣٠٫٢ KMF

حوِّل الفرنك القمري إلى الريال اليمني

kmf
KMF
yer
YER
١ KMF٠٫٥٤٨٥٣٩ YER
٥ KMF٢٫٧٤٢٦٩ YER
١٠ KMF٥٫٤٨٥٣٩ YER
٢٥ KMF١٣٫٧١٣٥ YER
٥٠ KMF٢٧٫٤٢٦٩ YER
١٠٠ KMF٥٤٫٨٥٣٩ YER
٥٠٠ KMF٢٧٤٫٢٦٩ YER
١٬٠٠٠ KMF٥٤٨٫٥٣٩ YER
٥٬٠٠٠ KMF٢٬٧٤٢٫٦٩ YER
١٠٬٠٠٠ KMF٥٬٤٨٥٫٣٩ YER

مخطط YER إلى KMF

1 YER = ٠ KMF

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الفرنك القمري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٨٤١٠١٫٨٥٠٤
منخفض
١٫٨٠٢٤١٫٨٠٢٤
المتوسط
١٫٨٢٧٦١٫٨٢٦٠
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
kmf

KMF - الفرنك القمري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك القمري هو سعر الصرف للزوج KMF إلى USD. رمز العملة لـ Comorian Francs هو KMF. رمز العملة هو CF.

More الفرنك القمري info

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