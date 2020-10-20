١ YER إلى KHR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

١٦٫٤٤٦١٢٣ الريال الكمبودي

1 KHR = ٠٫٠٦٠٨٠٤٦ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الريال الكمبودي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٤ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الريال الكمبودي

yer
YER
khr
KHR
١ YER١٦٫٤٤٦١ KHR
٥ YER٨٢٫٢٣٠٦ KHR
١٠ YER١٦٤٫٤٦١ KHR
٢٥ YER٤١١٫١٥٣ KHR
٥٠ YER٨٢٢٫٣٠٦ KHR
١٠٠ YER١٬٦٤٤٫٦١ KHR
٥٠٠ YER٨٬٢٢٣٫٠٦ KHR
١٬٠٠٠ YER١٦٬٤٤٦٫١ KHR
٥٬٠٠٠ YER٨٢٬٢٣٠٫٦ KHR
١٠٬٠٠٠ YER١٦٤٬٤٦١ KHR

حوِّل الريال الكمبودي إلى الريال اليمني

khr
KHR
yer
YER
١ KHR٠٫٠٦٠٨٠٤٦ YER
٥ KHR٠٫٣٠٤٠٢٣ YER
١٠ KHR٠٫٦٠٨٠٤٦ YER
٢٥ KHR١٫٥٢٠١٢ YER
٥٠ KHR٣٫٠٤٠٢٣ YER
١٠٠ KHR٦٫٠٨٠٤٦ YER
٥٠٠ KHR٣٠٫٤٠٢٣ YER
١٬٠٠٠ KHR٦٠٫٨٠٤٦ YER
٥٬٠٠٠ KHR٣٠٤٫٠٢٣ YER
١٠٬٠٠٠ KHR٦٠٨٫٠٤٦ YER

مخطط YER إلى KHR

1 YER = ٠ KHR

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الريال الكمبودي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٦٫٥٦٢١٦٫٥٦٢
منخفض
١٦٫٣٩٨١٦٫٠٩٦
المتوسط
١٦٫٤٥٠١٦٫٣١٢
التقلب
٠٫٢٥٪؜٠٫٢٦٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
khr

KHR - الريال الكمبودي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الكمبودي هو سعر الصرف للزوج KHR إلى USD. رمز العملة لـ Cambodian Riels هو KHR. رمز العملة هو ៛.

More الريال الكمبودي info

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