١ YER إلى FJD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٨٩٢٠١٣١٣ الدولار الفيجي

1 FJD = ١١٢٫١٠٦ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدولار الفيجي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣١ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدولار الفيجي

yer
YER
fjd
FJD
١ YER٠٫٠٠٨٩٢٠١٣ FJD
٥ YER٠٫٠٤٤٦٠٠٧ FJD
١٠ YER٠٫٠٨٩٢٠١٣ FJD
٢٥ YER٠٫٢٢٣٠٠٣ FJD
٥٠ YER٠٫٤٤٦٠٠٧ FJD
١٠٠ YER٠٫٨٩٢٠١٣ FJD
٥٠٠ YER٤٫٤٦٠٠٧ FJD
١٬٠٠٠ YER٨٫٩٢٠١٣ FJD
٥٬٠٠٠ YER٤٤٫٦٠٠٧ FJD
١٠٬٠٠٠ YER٨٩٫٢٠١٣ FJD

حوِّل الدولار الفيجي إلى الريال اليمني

fjd
FJD
yer
YER
١ FJD١١٢٫١٠٦ YER
٥ FJD٥٦٠٫٥٣ YER
١٠ FJD١٬١٢١٫٠٦ YER
٢٥ FJD٢٬٨٠٢٫٦٥ YER
٥٠ FJD٥٬٦٠٥٫٣ YER
١٠٠ FJD١١٬٢١٠٫٦ YER
٥٠٠ FJD٥٦٬٠٥٣ YER
١٬٠٠٠ FJD١١٢٬١٠٦ YER
٥٬٠٠٠ FJD٥٦٠٬٥٣٠ YER
١٠٬٠٠٠ FJD١٬١٢١٬٠٦٠ YER

مخطط YER إلى FJD

1 YER = ٠ FJD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدولار الفيجي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٩٠٦٠٤٠٫٠٠٩١٩٨٤
منخفض
٠٫٠٠٨٩٢٣٣٠٫٠٠٨٩٠٠٤
المتوسط
٠٫٠٠٩٠٠٤٧٠٫٠٠٩٠٣٠٥
التقلب
٠٫٤٧٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
fjd

FJD - الدولار الفيجي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الفيجي هو سعر الصرف للزوج FJD إلى USD. رمز العملة لـ Fijian Dollars هو FJD. رمز العملة هو $.

More الدولار الفيجي info

أزواج العملات الريال اليمني (YER) الشهيرة

usd

YER إلى USD

eur

YER إلى EUR

gbp

YER إلى GBP

jpy

YER إلى JPY

cad

YER إلى CAD

aud

YER إلى AUD

chf

YER إلى CHF

cny

YER إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings