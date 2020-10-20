١ YER إلى ETB

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٢٣٠٢٨٩٩٩ البير الأثيوبي

1 ETB = ٤٫٣٤٢٣٥ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى البير الأثيوبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣١ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى البير الأثيوبي

yer
YER
etb
ETB
١ YER٠٫٢٣٠٢٩ ETB
٥ YER١٫١٥١٤٥ ETB
١٠ YER٢٫٣٠٢٩ ETB
٢٥ YER٥٫٧٥٧٢٥ ETB
٥٠ YER١١٫٥١٤٥ ETB
١٠٠ YER٢٣٫٠٢٩ ETB
٥٠٠ YER١١٥٫١٤٥ ETB
١٬٠٠٠ YER٢٣٠٫٢٩ ETB
٥٬٠٠٠ YER١٬١٥١٫٤٥ ETB
١٠٬٠٠٠ YER٢٬٣٠٢٫٩ ETB

حوِّل البير الأثيوبي إلى الريال اليمني

etb
ETB
yer
YER
١ ETB٤٫٣٤٢٣٥ YER
٥ ETB٢١٫٧١١٨ YER
١٠ ETB٤٣٫٤٢٣٥ YER
٢٥ ETB١٠٨٫٥٥٩ YER
٥٠ ETB٢١٧٫١١٨ YER
١٠٠ ETB٤٣٤٫٢٣٥ YER
٥٠٠ ETB٢٬١٧١٫١٨ YER
١٬٠٠٠ ETB٤٬٣٤٢٫٣٥ YER
٥٬٠٠٠ ETB٢١٬٧١١٫٨ YER
١٠٬٠٠٠ ETB٤٣٬٤٢٣٫٥ YER

مخطط YER إلى ETB

1 YER = ٠ ETB

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل البير الأثيوبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٣١١٢٠٫٢٣١١٢
منخفض
٠٫٢٢٨٠٢٠٫٢٢٦٤٣
المتوسط
٠٫٢٢٩٨٨٠٫٢٢٨٨٦
التقلب
٠٫٢٧٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
etb

ETB - البير الأثيوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البير الأثيوبي هو سعر الصرف للزوج ETB إلى USD. رمز العملة لـ Ethiopian Birrs هو ETB. رمز العملة هو Br.

More البير الأثيوبي info

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