١ YER إلى DOP

١ الريال اليمني =
٠٫٢٣٦٤٧١٩٢ البيزو الدومينيكي
1 DOP = ٤٫٢٢٨٨٣ YER
محوّل العملات مِن XE
١ الريال اليمني =
٠٫٢٣٦٤٧١٩٢ البيزو الدومينيكي
1 DOP = ٤٫٢٢٨٨٣ YER
YER
DOP
|١ YER
|٠٫٢٣٦٤٧٢ DOP
|٥ YER
|١٫١٨٢٣٦ DOP
|١٠ YER
|٢٫٣٦٤٧٢ DOP
|٢٥ YER
|٥٫٩١١٨ DOP
|٥٠ YER
|١١٫٨٢٣٦ DOP
|١٠٠ YER
|٢٣٫٦٤٧٢ DOP
|٥٠٠ YER
|١١٨٫٢٣٦ DOP
|١٬٠٠٠ YER
|٢٣٦٫٤٧٢ DOP
|٥٬٠٠٠ YER
|١٬١٨٢٫٣٦ DOP
|١٠٬٠٠٠ YER
|٢٬٣٦٤٫٧٢ DOP
1 YER = ٠ DOP
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٢٣٩٢٠
|٠٫٢٣٩٢٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٢٣٥٣٢
|٠٫٢٣١٥٩
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٢٣٦٧١
|٠٫٢٣٥٤٢
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٢٧٪
|٠٫٣١٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.More الريال اليمني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الدومينيكي هو سعر الصرف للزوج DOP إلى USD. رمز العملة لـ Dominican Pesos هو DOP. رمز العملة هو RD$.More البيزو الدومينيكي info
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