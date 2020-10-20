١ YER إلى DOP

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٢٣٦٤٧١٩٢ البيزو الدومينيكي

1 DOP = ٤٫٢٢٨٨٣ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى البيزو الدومينيكي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٠ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى البيزو الدومينيكي

yer
YER
dop
DOP
١ YER٠٫٢٣٦٤٧٢ DOP
٥ YER١٫١٨٢٣٦ DOP
١٠ YER٢٫٣٦٤٧٢ DOP
٢٥ YER٥٫٩١١٨ DOP
٥٠ YER١١٫٨٢٣٦ DOP
١٠٠ YER٢٣٫٦٤٧٢ DOP
٥٠٠ YER١١٨٫٢٣٦ DOP
١٬٠٠٠ YER٢٣٦٫٤٧٢ DOP
٥٬٠٠٠ YER١٬١٨٢٫٣٦ DOP
١٠٬٠٠٠ YER٢٬٣٦٤٫٧٢ DOP

حوِّل البيزو الدومينيكي إلى الريال اليمني

dop
DOP
yer
YER
١ DOP٤٫٢٢٨٨٣ YER
٥ DOP٢١٫١٤٤٢ YER
١٠ DOP٤٢٫٢٨٨٣ YER
٢٥ DOP١٠٥٫٧٢١ YER
٥٠ DOP٢١١٫٤٤٢ YER
١٠٠ DOP٤٢٢٫٨٨٣ YER
٥٠٠ DOP٢٬١١٤٫٤٢ YER
١٬٠٠٠ DOP٤٬٢٢٨٫٨٣ YER
٥٬٠٠٠ DOP٢١٬١٤٤٫٢ YER
١٠٬٠٠٠ DOP٤٢٬٢٨٨٫٣ YER

مخطط YER إلى DOP

1 YER = ٠ DOP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل البيزو الدومينيكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٣٩٢٠٠٫٢٣٩٢٠
منخفض
٠٫٢٣٥٣٢٠٫٢٣١٥٩
المتوسط
٠٫٢٣٦٧١٠٫٢٣٥٤٢
التقلب
٠٫٢٧٪؜٠٫٣١٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
dop

DOP - البيزو الدومينيكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الدومينيكي هو سعر الصرف للزوج DOP إلى USD. رمز العملة لـ Dominican Pesos هو DOP. رمز العملة هو RD$.

More البيزو الدومينيكي info

أزواج العملات الريال اليمني (YER) الشهيرة

usd

YER إلى USD

eur

YER إلى EUR

gbp

YER إلى GBP

jpy

YER إلى JPY

cad

YER إلى CAD

aud

YER إلى AUD

chf

YER إلى CHF

cny

YER إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings