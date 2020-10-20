١ YER إلى CUP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٩٥٧٩٢١٥٣ البيزو الكوبي

1 CUP = ١٠٫٤٣٩٣ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى البيزو الكوبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٠ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى البيزو الكوبي

yer
YER
cup
CUP
١ YER٠٫٠٩٥٧٩٢٢ CUP
٥ YER٠٫٤٧٨٩٦١ CUP
١٠ YER٠٫٩٥٧٩٢٢ CUP
٢٥ YER٢٫٣٩٤٨ CUP
٥٠ YER٤٫٧٨٩٦١ CUP
١٠٠ YER٩٫٥٧٩٢٢ CUP
٥٠٠ YER٤٧٫٨٩٦١ CUP
١٬٠٠٠ YER٩٥٫٧٩٢٢ CUP
٥٬٠٠٠ YER٤٧٨٫٩٦١ CUP
١٠٬٠٠٠ YER٩٥٧٫٩٢٢ CUP

حوِّل البيزو الكوبي إلى الريال اليمني

cup
CUP
yer
YER
١ CUP١٠٫٤٣٩٣ YER
٥ CUP٥٢٫١٩٦٣ YER
١٠ CUP١٠٤٫٣٩٣ YER
٢٥ CUP٢٦٠٫٩٨٢ YER
٥٠ CUP٥٢١٫٩٦٣ YER
١٠٠ CUP١٬٠٤٣٫٩٣ YER
٥٠٠ CUP٥٬٢١٩٫٦٣ YER
١٬٠٠٠ CUP١٠٬٤٣٩٫٣ YER
٥٬٠٠٠ CUP٥٢٬١٩٦٫٣ YER
١٠٬٠٠٠ CUP١٠٤٬٣٩٣ YER

مخطط YER إلى CUP

1 YER = ٠ CUP

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل البيزو الكوبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٩٦٢٩٣٠٫٠٩٦٢٩٣
منخفض
٠٫٠٩٥٣٧٤٠٫٠٩٥٢٨٠
المتوسط
٠٫٠٩٥٧٧٩٠٫٠٩٥٧٨٩
التقلب
٠٫٢٤٪؜٠٫٢٣٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
cup

CUP - البيزو الكوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الكوبي هو سعر الصرف للزوج CUP إلى USD. رمز العملة لـ Cuban Pesos هو CUP. رمز العملة هو ₱.

More البيزو الكوبي info

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