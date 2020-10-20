١ YER إلى CUC

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٣٩٩٦٦٠٩٨ البيزو القابل للتحويل الكوبي

1 CUC = ٢٥٠٫٢١٢ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى البيزو القابل للتحويل الكوبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٥٧ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى البيزو القابل للتحويل الكوبي

yer
YER
cuc
CUC
١ YER٠٫٠٠٣٩٩٦٦١ CUC
٥ YER٠٫٠١٩٩٨٣ CUC
١٠ YER٠٫٠٣٩٩٦٦١ CUC
٢٥ YER٠٫٠٩٩٩١٥٢ CUC
٥٠ YER٠٫١٩٩٨٣ CUC
١٠٠ YER٠٫٣٩٩٦٦١ CUC
٥٠٠ YER١٫٩٩٨٣ CUC
١٬٠٠٠ YER٣٫٩٩٦٦١ CUC
٥٬٠٠٠ YER١٩٫٩٨٣ CUC
١٠٬٠٠٠ YER٣٩٫٩٦٦١ CUC

حوِّل البيزو القابل للتحويل الكوبي إلى الريال اليمني

cuc
CUC
yer
YER
١ CUC٢٥٠٫٢١٢ YER
٥ CUC١٬٢٥١٫٠٦ YER
١٠ CUC٢٬٥٠٢٫١٢ YER
٢٥ CUC٦٬٢٥٥٫٣ YER
٥٠ CUC١٢٬٥١٠٫٦ YER
١٠٠ CUC٢٥٬٠٢١٫٢ YER
٥٠٠ CUC١٢٥٬١٠٦ YER
١٬٠٠٠ CUC٢٥٠٬٢١٢ YER
٥٬٠٠٠ CUC١٬٢٥١٬٠٦٠ YER
١٠٬٠٠٠ CUC٢٬٥٠٢٬١٢٠ YER

مخطط YER إلى CUC

1 YER = ٠ CUC

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل البيزو القابل للتحويل الكوبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٩٩٧١٠٫٠٠٤٠٠١٩
منخفض
٠٫٠٠٣٩٩٣١٠٫٠٠٣٩٩٣١
المتوسط
٠٫٠٠٣٩٩٥٥٠٫٠٠٣٩٩٥٥
التقلب
٠٫٠٤٪؜٠٫٠٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
cuc

CUC - البيزو القابل للتحويل الكوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو القابل للتحويل الكوبي هو سعر الصرف للزوج CUC إلى USD. رمز العملة لـ Cuban Convertible Pesos هو CUC. رمز العملة هو $.

More البيزو القابل للتحويل الكوبي info

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