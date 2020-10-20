١ YER إلى CRC

محوّل العملات مِن XE

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‏١ الريال اليمني =

٢٫٠٩٩٥٨٣٧ الكولون الكوستاريكي

1 CRC = ٠٫٤٧٦٢٨٥ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الكولون الكوستاريكي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٠ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الكولون الكوستاريكي

yer
YER
crc
CRC
١ YER٢٫٠٩٩٥٨ CRC
٥ YER١٠٫٤٩٧٩ CRC
١٠ YER٢٠٫٩٩٥٨ CRC
٢٥ YER٥٢٫٤٨٩٦ CRC
٥٠ YER١٠٤٫٩٧٩ CRC
١٠٠ YER٢٠٩٫٩٥٨ CRC
٥٠٠ YER١٬٠٤٩٫٧٩ CRC
١٬٠٠٠ YER٢٬٠٩٩٫٥٨ CRC
٥٬٠٠٠ YER١٠٬٤٩٧٫٩ CRC
١٠٬٠٠٠ YER٢٠٬٩٩٥٫٨ CRC

حوِّل الكولون الكوستاريكي إلى الريال اليمني

crc
CRC
yer
YER
١ CRC٠٫٤٧٦٢٨٥ YER
٥ CRC٢٫٣٨١٤٢ YER
١٠ CRC٤٫٧٦٢٨٥ YER
٢٥ CRC١١٫٩٠٧١ YER
٥٠ CRC٢٣٫٨١٤٢ YER
١٠٠ CRC٤٧٫٦٢٨٥ YER
٥٠٠ CRC٢٣٨٫١٤٢ YER
١٬٠٠٠ CRC٤٧٦٫٢٨٥ YER
٥٬٠٠٠ CRC٢٬٣٨١٫٤٢ YER
١٠٬٠٠٠ CRC٤٬٧٦٢٫٨٥ YER

مخطط YER إلى CRC

1 YER = ٠ CRC

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الكولون الكوستاريكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫١١٩٤٢٫١١٩٤
منخفض
٢٫٠٥٦٥١٫٩٩٦٩
المتوسط
٢٫٠٩٧١٢٫٠٥٣٩
التقلب
٠٫٨٤٪؜٠٫٦٦٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
crc

CRC - الكولون الكوستاريكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكولون الكوستاريكي هو سعر الصرف للزوج CRC إلى USD. رمز العملة لـ Costa Rican Colones هو CRC. رمز العملة هو ₡.

More الكولون الكوستاريكي info

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