١ YER إلى CDF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

١١٫٣٥٥٤٦٨ الفرنك الكنغولي

1 CDF = ٠٫٠٨٨٠٦٣٣ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الفرنك الكنغولي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:١٧ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الفرنك الكنغولي

yer
YER
cdf
CDF
١ YER١١٫٣٥٥٥ CDF
٥ YER٥٦٫٧٧٧٣ CDF
١٠ YER١١٣٫٥٥٥ CDF
٢٥ YER٢٨٣٫٨٨٧ CDF
٥٠ YER٥٦٧٫٧٧٣ CDF
١٠٠ YER١٬١٣٥٫٥٥ CDF
٥٠٠ YER٥٬٦٧٧٫٧٣ CDF
١٬٠٠٠ YER١١٬٣٥٥٫٥ CDF
٥٬٠٠٠ YER٥٦٬٧٧٧٫٣ CDF
١٠٬٠٠٠ YER١١٣٬٥٥٥ CDF

حوِّل الفرنك الكنغولي إلى الريال اليمني

cdf
CDF
yer
YER
١ CDF٠٫٠٨٨٠٦٣٣ YER
٥ CDF٠٫٤٤٠٣١٧ YER
١٠ CDF٠٫٨٨٠٦٣٣ YER
٢٥ CDF٢٫٢٠١٥٨ YER
٥٠ CDF٤٫٤٠٣١٧ YER
١٠٠ CDF٨٫٨٠٦٣٣ YER
٥٠٠ CDF٤٤٫٠٣١٧ YER
١٬٠٠٠ CDF٨٨٫٠٦٣٣ YER
٥٬٠٠٠ CDF٤٤٠٫٣١٧ YER
١٠٬٠٠٠ CDF٨٨٠٫٦٣٣ YER

مخطط YER إلى CDF

1 YER = ٠ CDF

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الفرنك الكنغولي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١١٫٤٣٠١١٫٤٣٠
منخفض
١١٫١٧٢١١٫٠٥٨
المتوسط
١١٫٣١٥١١٫٢٠٦
التقلب
٠٫٤٠٪؜٠٫٤١٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
cdf

CDF - الفرنك الكنغولي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الكنغولي هو سعر الصرف للزوج CDF إلى USD. رمز العملة لـ Congolese Francs هو CDF. رمز العملة هو FC.

More الفرنك الكنغولي info

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