١ YER إلى BYN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠١٣٠٦٨٩٧٧ الروبل البلاروسية

1 BYN = ٧٦٫٥١٧١ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الروبل البلاروسية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٥٧ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الروبل البلاروسية

yer
YER
byn
BYN
١ YER٠٫٠١٣٠٦٩ BYN
٥ YER٠٫٠٦٥٣٤٤٩ BYN
١٠ YER٠٫١٣٠٦٩ BYN
٢٥ YER٠٫٣٢٦٧٢٤ BYN
٥٠ YER٠٫٦٥٣٤٤٩ BYN
١٠٠ YER١٫٣٠٦٩ BYN
٥٠٠ YER٦٫٥٣٤٤٩ BYN
١٬٠٠٠ YER١٣٫٠٦٩ BYN
٥٬٠٠٠ YER٦٥٫٣٤٤٩ BYN
١٠٬٠٠٠ YER١٣٠٫٦٩ BYN

حوِّل الروبل البلاروسية إلى الريال اليمني

byn
BYN
yer
YER
١ BYN٧٦٫٥١٧١ YER
٥ BYN٣٨٢٫٥٨٥ YER
١٠ BYN٧٦٥٫١٧١ YER
٢٥ BYN١٬٩١٢٫٩٣ YER
٥٠ BYN٣٬٨٢٥٫٨٥ YER
١٠٠ BYN٧٬٦٥١٫٧١ YER
٥٠٠ BYN٣٨٬٢٥٨٫٥ YER
١٬٠٠٠ BYN٧٦٬٥١٧٫١ YER
٥٬٠٠٠ BYN٣٨٢٬٥٨٥ YER
١٠٬٠٠٠ BYN٧٦٥٬١٧١ YER

مخطط YER إلى BYN

1 YER = ٠ BYN

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الروبل البلاروسية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٣٠٨٨٠٫٠١٣١٠٢
منخفض
٠٫٠١٣٠٥٧٠٫٠١٢٩٤٨
المتوسط
٠٫٠١٣٠٧٠٠٫٠١٣٠٦٩
التقلب
٠٫٠٨٪؜٠٫١٦٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
byn

BYN - الروبل البلاروسية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبل البلاروسية هو سعر الصرف للزوج BYN إلى USD. رمز العملة لـ Belarusian Rubles هو BYN. رمز العملة هو Br.

More الروبل البلاروسية info

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