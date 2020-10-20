١ YER إلى BWP

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٥٤٦١١٤٤٨ البولا البوتسوانية

1 BWP = ١٨٫٣١١٢ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى البولا البوتسوانية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٩ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى البولا البوتسوانية

yer
YER
bwp
BWP
١ YER٠٫٠٥٤٦١١٤ BWP
٥ YER٠٫٢٧٣٠٥٧ BWP
١٠ YER٠٫٥٤٦١١٤ BWP
٢٥ YER١٫٣٦٥٢٩ BWP
٥٠ YER٢٫٧٣٠٥٧ BWP
١٠٠ YER٥٫٤٦١١٤ BWP
٥٠٠ YER٢٧٫٣٠٥٧ BWP
١٬٠٠٠ YER٥٤٫٦١١٤ BWP
٥٬٠٠٠ YER٢٧٣٫٠٥٧ BWP
١٠٬٠٠٠ YER٥٤٦٫١١٤ BWP

حوِّل البولا البوتسوانية إلى الريال اليمني

bwp
BWP
yer
YER
١ BWP١٨٫٣١١٢ YER
٥ BWP٩١٫٥٥٥٩ YER
١٠ BWP١٨٣٫١١٢ YER
٢٥ BWP٤٥٧٫٧٧٩ YER
٥٠ BWP٩١٥٫٥٥٩ YER
١٠٠ BWP١٬٨٣١٫١٢ YER
٥٠٠ BWP٩٬١٥٥٫٥٩ YER
١٬٠٠٠ BWP١٨٬٣١١٫٢ YER
٥٬٠٠٠ BWP٩١٬٥٥٥٫٩ YER
١٠٬٠٠٠ BWP١٨٣٬١١٢ YER

مخطط YER إلى BWP

1 YER = ٠ BWP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل البولا البوتسوانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٥٤٨١١٠٫٠٥٥٤٦٣
منخفض
٠٫٠٥٣٧٣٤٠٫٠٥٣٧٣٣
المتوسط
٠٫٠٥٤٣٧٨٠٫٠٥٤٥٣٥
التقلب
٠٫٣٧٪؜٠٫٣٨٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
bwp

BWP - البولا البوتسوانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البولا البوتسوانية هو سعر الصرف للزوج BWP إلى USD. رمز العملة لـ Botswana Pule هو BWP. رمز العملة هو P.

More البولا البوتسوانية info

أزواج العملات الريال اليمني (YER) الشهيرة

usd

YER إلى USD

eur

YER إلى EUR

gbp

YER إلى GBP

jpy

YER إلى JPY

cad

YER إلى CAD

aud

YER إلى AUD

chf

YER إلى CHF

cny

YER إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings