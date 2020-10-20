١ YER إلى BTN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٣٣٣٨٣٦٠٢ النغولتروم البوتاني

1 BTN = ٢٫٩٩٥٤٨ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى النغولتروم البوتاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٥٧ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى النغولتروم البوتاني

yer
YER
btn
BTN
١ YER٠٫٣٣٣٨٣٦ BTN
٥ YER١٫٦٦٩١٨ BTN
١٠ YER٣٫٣٣٨٣٦ BTN
٢٥ YER٨٫٣٤٥٩ BTN
٥٠ YER١٦٫٦٩١٨ BTN
١٠٠ YER٣٣٫٣٨٣٦ BTN
٥٠٠ YER١٦٦٫٩١٨ BTN
١٬٠٠٠ YER٣٣٣٫٨٣٦ BTN
٥٬٠٠٠ YER١٬٦٦٩٫١٨ BTN
١٠٬٠٠٠ YER٣٬٣٣٨٫٣٦ BTN

حوِّل النغولتروم البوتاني إلى الريال اليمني

btn
BTN
yer
YER
١ BTN٢٫٩٩٥٤٨ YER
٥ BTN١٤٫٩٧٧٤ YER
١٠ BTN٢٩٫٩٥٤٨ YER
٢٥ BTN٧٤٫٨٨٧١ YER
٥٠ BTN١٤٩٫٧٧٤ YER
١٠٠ BTN٢٩٩٫٥٤٨ YER
٥٠٠ BTN١٬٤٩٧٫٧٤ YER
١٬٠٠٠ BTN٢٬٩٩٥٫٤٨ YER
٥٬٠٠٠ BTN١٤٬٩٧٧٫٤ YER
١٠٬٠٠٠ BTN٢٩٬٩٥٤٫٨ YER

مخطط YER إلى BTN

1 YER = ٠ BTN

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل النغولتروم البوتاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٣٤٠٤٠٫٣٣٤١٩
منخفض
٠٫٣٣٢٠٤٠٫٣٣١٦٧
المتوسط
٠٫٣٣٣٥٤٠٫٣٣٣٢٨
التقلب
٠٫١٥٪؜٠٫١٣٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
btn

BTN - النغولتروم البوتاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة النغولتروم البوتاني هو سعر الصرف للزوج BTN إلى USD. رمز العملة لـ Bhutanese Ngultrums هو BTN. رمز العملة هو Nu..

More النغولتروم البوتاني info

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