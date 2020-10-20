١ YER إلى BSD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٣٩٩٦٢٧٣٩ الدولار الباهامي

1 BSD = ٢٥٠٫٢٣٣ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدولار الباهامي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:١٩ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدولار الباهامي

yer
YER
bsd
BSD
١ YER٠٫٠٠٣٩٩٦٢٧ BSD
٥ YER٠٫٠١٩٩٨١٤ BSD
١٠ YER٠٫٠٣٩٩٦٢٧ BSD
٢٥ YER٠٫٠٩٩٩٠٦٨ BSD
٥٠ YER٠٫١٩٩٨١٤ BSD
١٠٠ YER٠٫٣٩٩٦٢٧ BSD
٥٠٠ YER١٫٩٩٨١٤ BSD
١٬٠٠٠ YER٣٫٩٩٦٢٧ BSD
٥٬٠٠٠ YER١٩٫٩٨١٤ BSD
١٠٬٠٠٠ YER٣٩٫٩٦٢٧ BSD

حوِّل الدولار الباهامي إلى الريال اليمني

bsd
BSD
yer
YER
١ BSD٢٥٠٫٢٣٣ YER
٥ BSD١٬٢٥١٫١٧ YER
١٠ BSD٢٬٥٠٢٫٣٣ YER
٢٥ BSD٦٬٢٥٥٫٨٣ YER
٥٠ BSD١٢٬٥١١٫٧ YER
١٠٠ BSD٢٥٬٠٢٣٫٣ YER
٥٠٠ BSD١٢٥٬١١٧ YER
١٬٠٠٠ BSD٢٥٠٬٢٣٣ YER
٥٬٠٠٠ BSD١٬٢٥١٬١٧٠ YER
١٠٬٠٠٠ BSD٢٬٥٠٢٬٣٣٠ YER

مخطط YER إلى BSD

1 YER = ٠ BSD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدولار الباهامي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٩٩٧١٠٫٠٠٤٠٠١٩
منخفض
٠٫٠٠٣٩٩٣١٠٫٠٠٣٩٩٣١
المتوسط
٠٫٠٠٣٩٩٥٥٠٫٠٠٣٩٩٥٥
التقلب
٠٫٠٤٪؜٠٫٠٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
bsd

BSD - الدولار الباهامي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الباهامي هو سعر الصرف للزوج BSD إلى USD. رمز العملة لـ Bahamian Dollars هو BSD. رمز العملة هو $.

More الدولار الباهامي info

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