١ YER إلى BRL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٢٢٢٠٦٤٨٤ الريال البرازيلي

1 BRL = ٤٥٫٠٣١٩ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الريال البرازيلي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٩ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الريال البرازيلي

yer
YER
brl
BRL
١ YER٠٫٠٢٢٢٠٦٥ BRL
٥ YER٠٫١١١٠٣٢ BRL
١٠ YER٠٫٢٢٢٠٦٥ BRL
٢٥ YER٠٫٥٥٥١٦٢ BRL
٥٠ YER١٫١١٠٣٢ BRL
١٠٠ YER٢٫٢٢٠٦٥ BRL
٥٠٠ YER١١٫١٠٣٢ BRL
١٬٠٠٠ YER٢٢٫٢٠٦٥ BRL
٥٬٠٠٠ YER١١١٫٠٣٢ BRL
١٠٬٠٠٠ YER٢٢٢٫٠٦٥ BRL

حوِّل الريال البرازيلي إلى الريال اليمني

brl
BRL
yer
YER
١ BRL٤٥٫٠٣١٩ YER
٥ BRL٢٢٥٫١٥٩ YER
١٠ BRL٤٥٠٫٣١٩ YER
٢٥ BRL١٬١٢٥٫٨ YER
٥٠ BRL٢٬٢٥١٫٥٩ YER
١٠٠ BRL٤٬٥٠٣٫١٩ YER
٥٠٠ BRL٢٢٬٥١٥٫٩ YER
١٬٠٠٠ BRL٤٥٬٠٣١٫٩ YER
٥٬٠٠٠ BRL٢٢٥٬١٥٩ YER
١٠٬٠٠٠ BRL٤٥٠٬٣١٩ YER

مخطط YER إلى BRL

1 YER = ٠ BRL

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الريال البرازيلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٢٦٩٢٠٫٠٢٢٦٩٢
منخفض
٠٫٠٢٠٩٨٠٠٫٠٢٠٠٠٩
المتوسط
٠٫٠٢١٦٨٨٠٫٠٢٠٩٢٨
التقلب
٠٫٨٥٪؜٠٫٦٨٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
brl

BRL - الريال البرازيلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال البرازيلي هو سعر الصرف للزوج BRL إلى USD. رمز العملة لـ Brazilian Reais هو BRL. رمز العملة هو R$.

More الريال البرازيلي info

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