١ YER إلى BND

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٥٤٠٨١٣٨٣ الدولار البروني

1 BND = ١٨٤٫٩٠٧ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدولار البروني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٨ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدولار البروني

yer
YER
bnd
BND
١ YER٠٫٠٠٥٤٠٨١٤ BND
٥ YER٠٫٠٢٧٠٤٠٧ BND
١٠ YER٠٫٠٥٤٠٨١٤ BND
٢٥ YER٠٫١٣٥٢٠٣ BND
٥٠ YER٠٫٢٧٠٤٠٧ BND
١٠٠ YER٠٫٥٤٠٨١٤ BND
٥٠٠ YER٢٫٧٠٤٠٧ BND
١٬٠٠٠ YER٥٫٤٠٨١٤ BND
٥٬٠٠٠ YER٢٧٫٠٤٠٧ BND
١٠٬٠٠٠ YER٥٤٫٠٨١٤ BND

حوِّل الدولار البروني إلى الريال اليمني

bnd
BND
yer
YER
١ BND١٨٤٫٩٠٧ YER
٥ BND٩٢٤٫٥٣٣ YER
١٠ BND١٬٨٤٩٫٠٧ YER
٢٥ BND٤٬٦٢٢٫٦٦ YER
٥٠ BND٩٬٢٤٥٫٣٣ YER
١٠٠ BND١٨٬٤٩٠٫٧ YER
٥٠٠ BND٩٢٬٤٥٣٫٣ YER
١٬٠٠٠ BND١٨٤٬٩٠٧ YER
٥٬٠٠٠ BND٩٢٤٬٥٣٣ YER
١٠٬٠٠٠ BND١٬٨٤٩٬٠٧٠ YER

مخطط YER إلى BND

1 YER = ٠ BND

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدولار البروني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٥٤٣٠٨٠٫٠٠٥٤٥٦٥
منخفض
٠٫٠٠٥٣٧٤٣٠٫٠٠٥٣٦٩٦
المتوسط
٠٫٠٠٥٤٠٥٧٠٫٠٠٥٤٠٨٨
التقلب
٠٫١٧٪؜٠٫٢١٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
bnd

BND - الدولار البروني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار البروني هو سعر الصرف للزوج BND إلى USD. رمز العملة لـ Bruneian Dollars هو BND. رمز العملة هو $.

More الدولار البروني info

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