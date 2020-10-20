١ YER إلى BMD

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٣٩٩٦٣٥٣١ الدولار البرمودي

1 BMD = ٢٥٠٫٢٢٨ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدولار البرمودي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٢ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدولار البرمودي

yer
YER
bmd
BMD
١ YER٠٫٠٠٣٩٩٦٣٥ BMD
٥ YER٠٫٠١٩٩٨١٨ BMD
١٠ YER٠٫٠٣٩٩٦٣٥ BMD
٢٥ YER٠٫٠٩٩٩٠٨٨ BMD
٥٠ YER٠٫١٩٩٨١٨ BMD
١٠٠ YER٠٫٣٩٩٦٣٥ BMD
٥٠٠ YER١٫٩٩٨١٨ BMD
١٬٠٠٠ YER٣٫٩٩٦٣٥ BMD
٥٬٠٠٠ YER١٩٫٩٨١٨ BMD
١٠٬٠٠٠ YER٣٩٫٩٦٣٥ BMD

حوِّل الدولار البرمودي إلى الريال اليمني

bmd
BMD
yer
YER
١ BMD٢٥٠٫٢٢٨ YER
٥ BMD١٬٢٥١٫١٤ YER
١٠ BMD٢٬٥٠٢٫٢٨ YER
٢٥ BMD٦٬٢٥٥٫٧ YER
٥٠ BMD١٢٬٥١١٫٤ YER
١٠٠ BMD٢٥٬٠٢٢٫٨ YER
٥٠٠ BMD١٢٥٬١١٤ YER
١٬٠٠٠ BMD٢٥٠٬٢٢٨ YER
٥٬٠٠٠ BMD١٬٢٥١٬١٤٠ YER
١٠٬٠٠٠ BMD٢٬٥٠٢٬٢٨٠ YER

مخطط YER إلى BMD

1 YER = ٠ BMD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدولار البرمودي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٩٩٧١٠٫٠٠٤٠٠١٩
منخفض
٠٫٠٠٣٩٩٣١٠٫٠٠٣٩٩٣١
المتوسط
٠٫٠٠٣٩٩٥٥٠٫٠٠٣٩٩٥٥
التقلب
٠٫٠٤٪؜٠٫٠٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
bmd

BMD - الدولار البرمودي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار البرمودي هو سعر الصرف للزوج BMD إلى USD. رمز العملة لـ Bermudian Dollars هو BMD. رمز العملة هو $.

More الدولار البرمودي info

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