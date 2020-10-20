١ YER إلى BIF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

١١٫٤٨٢١٩٣ الفرنك البوروندي

1 BIF = ٠٫٠٨٧٠٩١٤ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الفرنك البوروندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٥٧ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الفرنك البوروندي

yer
YER
bif
BIF
١ YER١١٫٤٨٢٢ BIF
٥ YER٥٧٫٤١١ BIF
١٠ YER١١٤٫٨٢٢ BIF
٢٥ YER٢٨٧٫٠٥٥ BIF
٥٠ YER٥٧٤٫١١ BIF
١٠٠ YER١٬١٤٨٫٢٢ BIF
٥٠٠ YER٥٬٧٤١٫١ BIF
١٬٠٠٠ YER١١٬٤٨٢٫٢ BIF
٥٬٠٠٠ YER٥٧٬٤١١ BIF
١٠٬٠٠٠ YER١١٤٬٨٢٢ BIF

حوِّل الفرنك البوروندي إلى الريال اليمني

bif
BIF
yer
YER
١ BIF٠٫٠٨٧٠٩١٤ YER
٥ BIF٠٫٤٣٥٤٥٧ YER
١٠ BIF٠٫٨٧٠٩١٤ YER
٢٥ BIF٢٫١٧٧٢٨ YER
٥٠ BIF٤٫٣٥٤٥٧ YER
١٠٠ BIF٨٫٧٠٩١٤ YER
٥٠٠ BIF٤٣٫٥٤٥٧ YER
١٬٠٠٠ BIF٨٧٫٠٩١٤ YER
٥٬٠٠٠ BIF٤٣٥٫٤٥٧ YER
١٠٬٠٠٠ BIF٨٧٠٫٩١٤ YER

مخطط YER إلى BIF

1 YER = ٠ BIF

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الفرنك البوروندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١١٫٥٠٩١١٫٥١٠
منخفض
١١٫٤٦٤١١٫٤٢١
المتوسط
١١٫٤٩٠١١٫٤٧٢
التقلب
٠٫١٣٪؜٠٫١٤٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
bif

BIF - الفرنك البوروندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك البوروندي هو سعر الصرف للزوج BIF إلى USD. رمز العملة لـ Burundian Francs هو BIF. رمز العملة هو FBu.

More الفرنك البوروندي info

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