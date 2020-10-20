١ YER إلى BHD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠١٥٠٢٦٦٥٢ الدينار البحريني

1 BHD = ٦٦٥٫٤٨٤ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدينار البحريني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٨ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدينار البحريني

yer
YER
bhd
BHD
١ YER٠٫٠٠١٥٠٢٦٧ BHD
٥ YER٠٫٠٠٧٥١٣٣٣ BHD
١٠ YER٠٫٠١٥٠٢٦٧ BHD
٢٥ YER٠٫٠٣٧٥٦٦٦ BHD
٥٠ YER٠٫٠٧٥١٣٣٣ BHD
١٠٠ YER٠٫١٥٠٢٦٧ BHD
٥٠٠ YER٠٫٧٥١٣٣٣ BHD
١٬٠٠٠ YER١٫٥٠٢٦٧ BHD
٥٬٠٠٠ YER٧٫٥١٣٣٣ BHD
١٠٬٠٠٠ YER١٥٫٠٢٦٧ BHD

حوِّل الدينار البحريني إلى الريال اليمني

bhd
BHD
yer
YER
١ BHD٦٦٥٫٤٨٤ YER
٥ BHD٣٬٣٢٧٫٤٢ YER
١٠ BHD٦٬٦٥٤٫٨٤ YER
٢٥ BHD١٦٬٦٣٧٫١ YER
٥٠ BHD٣٣٬٢٧٤٫٢ YER
١٠٠ BHD٦٦٬٥٤٨٫٤ YER
٥٠٠ BHD٣٣٢٬٧٤٢ YER
١٬٠٠٠ BHD٦٦٥٬٤٨٤ YER
٥٬٠٠٠ BHD٣٬٣٢٧٬٤٢٠ YER
١٠٬٠٠٠ BHD٦٬٦٥٤٬٨٤٠ YER

مخطط YER إلى BHD

1 YER = ٠ BHD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدينار البحريني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٥٠٢٩٠٫٠٠١٥٠٤٧
منخفض
٠٫٠٠١٥٠١٤٠٫٠٠١٥٠١٤
المتوسط
٠٫٠٠١٥٠٢٣٠٫٠٠١٥٠٢٣
التقلب
٠٫٠٤٪؜٠٫٠٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
bhd

BHD - الدينار البحريني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار البحريني هو سعر الصرف للزوج BHD إلى USD. رمز العملة لـ Bahraini Dinars هو BHD. رمز العملة هو .د.ب.

More الدينار البحريني info

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