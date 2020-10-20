١ YER إلى BDT

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٤٦٩٤٧٩٩٣ التاكا البنجلاديشية

1 BDT = ٢٫١٣٠٠٢ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى التاكا البنجلاديشية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٨ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى التاكا البنجلاديشية

yer
YER
bdt
BDT
١ YER٠٫٤٦٩٤٨ BDT
٥ YER٢٫٣٤٧٤ BDT
١٠ YER٤٫٦٩٤٨ BDT
٢٥ YER١١٫٧٣٧ BDT
٥٠ YER٢٣٫٤٧٤ BDT
١٠٠ YER٤٦٫٩٤٨ BDT
٥٠٠ YER٢٣٤٫٧٤ BDT
١٬٠٠٠ YER٤٦٩٫٤٨ BDT
٥٬٠٠٠ YER٢٬٣٤٧٫٤ BDT
١٠٬٠٠٠ YER٤٬٦٩٤٫٨ BDT

حوِّل التاكا البنجلاديشية إلى الريال اليمني

bdt
BDT
yer
YER
١ BDT٢٫١٣٠٠٢ YER
٥ BDT١٠٫٦٥٠١ YER
١٠ BDT٢١٫٣٠٠٢ YER
٢٥ BDT٥٣٫٢٥٠٤ YER
٥٠ BDT١٠٦٫٥٠١ YER
١٠٠ BDT٢١٣٫٠٠٢ YER
٥٠٠ BDT١٬٠٦٥٫٠١ YER
١٬٠٠٠ BDT٢٬١٣٠٫٠٢ YER
٥٬٠٠٠ BDT١٠٬٦٥٠٫١ YER
١٠٬٠٠٠ BDT٢١٬٣٠٠٫٢ YER

مخطط YER إلى BDT

1 YER = ٠ BDT

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل التاكا البنجلاديشية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٤٧٠١٢٠٫٤٧٠١٢
منخفض
٠٫٤٦٨٧٣٠٫٤٣٧٨٤
المتوسط
٠٫٤٦٩٤٩٠٫٤٥٧٣٤
التقلب
٠٫٠٩٪؜٠٫٦٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
bdt

BDT - التاكا البنجلاديشية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة التاكا البنجلاديشية هو سعر الصرف للزوج BDT إلى USD. رمز العملة لـ Bangladeshi Takas هو BDT. رمز العملة هو ৳.

More التاكا البنجلاديشية info

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