١ YER إلى BBD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٧٩٩٢٩٠٠١ الدولار الباربادوسي أو الباجاني

1 BBD = ١٢٥٫١١١ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدولار الباربادوسي أو الباجاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٨ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدولار الباربادوسي أو الباجاني

yer
YER
bbd
BBD
١ YER٠٫٠٠٧٩٩٢٩ BBD
٥ YER٠٫٠٣٩٩٦٤٥ BBD
١٠ YER٠٫٠٧٩٩٢٩ BBD
٢٥ YER٠٫١٩٩٨٢٣ BBD
٥٠ YER٠٫٣٩٩٦٤٥ BBD
١٠٠ YER٠٫٧٩٩٢٩ BBD
٥٠٠ YER٣٫٩٩٦٤٥ BBD
١٬٠٠٠ YER٧٫٩٩٢٩ BBD
٥٬٠٠٠ YER٣٩٫٩٦٤٥ BBD
١٠٬٠٠٠ YER٧٩٫٩٢٩ BBD

حوِّل الدولار الباربادوسي أو الباجاني إلى الريال اليمني

bbd
BBD
yer
YER
١ BBD١٢٥٫١١١ YER
٥ BBD٦٢٥٫٥٥٥ YER
١٠ BBD١٬٢٥١٫١١ YER
٢٥ BBD٣٬١٢٧٫٧٨ YER
٥٠ BBD٦٬٢٥٥٫٥٥ YER
١٠٠ BBD١٢٬٥١١٫١ YER
٥٠٠ BBD٦٢٬٥٥٥٫٥ YER
١٬٠٠٠ BBD١٢٥٬١١١ YER
٥٬٠٠٠ BBD٦٢٥٬٥٥٥ YER
١٠٬٠٠٠ BBD١٬٢٥١٬١١٠ YER

مخطط YER إلى BBD

1 YER = ٠ BBD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدولار الباربادوسي أو الباجاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٧٩٩٤٣٠٫٠٠٨٠٠٣٨
منخفض
٠٫٠٠٧٩٨٦٢٠٫٠٠٧٩٨٦٢
المتوسط
٠٫٠٠٧٩٩١٠٠٫٠٠٧٩٩١٠
التقلب
٠٫٠٤٪؜٠٫٠٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
bbd

BBD - الدولار الباربادوسي أو الباجاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الباربادوسي أو الباجاني هو سعر الصرف للزوج BBD إلى USD. رمز العملة لـ Barbadian or Bajan Dollars هو BBD. رمز العملة هو $.

More الدولار الباربادوسي أو الباجاني info

أزواج العملات الريال اليمني (YER) الشهيرة

usd

YER إلى USD

eur

YER إلى EUR

gbp

YER إلى GBP

jpy

YER إلى JPY

cad

YER إلى CAD

aud

YER إلى AUD

chf

YER إلى CHF

cny

YER إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings