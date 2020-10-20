١ YER إلى BAM

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٧٢٤٤٢٦٣٨ المارك القابل للتحويل البوسني

1 BAM = ١٣٨٫٠٤٠ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى المارك القابل للتحويل البوسني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٨ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى المارك القابل للتحويل البوسني

yer
YER
bam
BAM
١ YER٠٫٠٠٧٢٤٤٢٦ BAM
٥ YER٠٫٠٣٦٢٢١٣ BAM
١٠ YER٠٫٠٧٢٤٤٢٦ BAM
٢٥ YER٠٫١٨١١٠٧ BAM
٥٠ YER٠٫٣٦٢٢١٣ BAM
١٠٠ YER٠٫٧٢٤٤٢٦ BAM
٥٠٠ YER٣٫٦٢٢١٣ BAM
١٬٠٠٠ YER٧٫٢٤٤٢٦ BAM
٥٬٠٠٠ YER٣٦٫٢٢١٣ BAM
١٠٬٠٠٠ YER٧٢٫٤٤٢٦ BAM

حوِّل المارك القابل للتحويل البوسني إلى الريال اليمني

bam
BAM
yer
YER
١ BAM١٣٨٫٠٤ YER
٥ BAM٦٩٠٫٢٠١ YER
١٠ BAM١٬٣٨٠٫٤ YER
٢٥ BAM٣٬٤٥١٫٠١ YER
٥٠ BAM٦٬٩٠٢٫٠١ YER
١٠٠ BAM١٣٬٨٠٤ YER
٥٠٠ BAM٦٩٬٠٢٠٫١ YER
١٬٠٠٠ BAM١٣٨٬٠٤٠ YER
٥٬٠٠٠ BAM٦٩٠٬٢٠١ YER
١٠٬٠٠٠ BAM١٬٣٨٠٬٤٠٠ YER

مخطط YER إلى BAM

1 YER = ٠ BAM

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل المارك القابل للتحويل البوسني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٧٣١٨٨٠٫٠٠٧٣٥٦٢
منخفض
٠٫٠٠٧١٦٥٣٠٫٠٠٧١٦٥٣
المتوسط
٠٫٠٠٧٢٦٥٦٠٫٠٠٧٢٥٩١
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
bam

BAM - المارك القابل للتحويل البوسني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المارك القابل للتحويل البوسني هو سعر الصرف للزوج BAM إلى USD. رمز العملة لـ Bosnian Convertible Marks هو BAM. رمز العملة هو KM.

More المارك القابل للتحويل البوسني info

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