١ YER إلى AWG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٧١٥٣٩٩٠٠ الجيلدر الأروبي أو الهولندي

1 AWG = ١٣٩٫٧٨٢ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الجيلدر الأروبي أو الهولندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٥٦ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الجيلدر الأروبي أو الهولندي

yer
YER
awg
AWG
١ YER٠٫٠٠٧١٥٣٩٩ AWG
٥ YER٠٫٠٣٥٧٦٩٩ AWG
١٠ YER٠٫٠٧١٥٣٩٩ AWG
٢٥ YER٠٫١٧٨٨٥ AWG
٥٠ YER٠٫٣٥٧٦٩٩ AWG
١٠٠ YER٠٫٧١٥٣٩٩ AWG
٥٠٠ YER٣٫٥٧٦٩٩ AWG
١٬٠٠٠ YER٧٫١٥٣٩٩ AWG
٥٬٠٠٠ YER٣٥٫٧٦٩٩ AWG
١٠٬٠٠٠ YER٧١٫٥٣٩٩ AWG

حوِّل الجيلدر الأروبي أو الهولندي إلى الريال اليمني

awg
AWG
yer
YER
١ AWG١٣٩٫٧٨٢ YER
٥ AWG٦٩٨٫٩١١ YER
١٠ AWG١٬٣٩٧٫٨٢ YER
٢٥ AWG٣٬٤٩٤٫٥٥ YER
٥٠ AWG٦٬٩٨٩٫١١ YER
١٠٠ AWG١٣٬٩٧٨٫٢ YER
٥٠٠ AWG٦٩٬٨٩١٫١ YER
١٬٠٠٠ AWG١٣٩٬٧٨٢ YER
٥٬٠٠٠ AWG٦٩٨٬٩١١ YER
١٠٬٠٠٠ AWG١٬٣٩٧٬٨٢٠ YER

مخطط YER إلى AWG

1 YER = ٠ AWG

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الجيلدر الأروبي أو الهولندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٧١٥٤٩٠٫٠٠٧١٦٣٤
منخفض
٠٫٠٠٧١٤٧٦٠٫٠٠٧١٤٧٦
المتوسط
٠٫٠٠٧١٥٢٠٠٫٠٠٧١٥١٩
التقلب
٠٫٠٤٪؜٠٫٠٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
awg

AWG - الجيلدر الأروبي أو الهولندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجيلدر الأروبي أو الهولندي هو سعر الصرف للزوج AWG إلى USD. رمز العملة لـ Aruban or Dutch Guilders (also called Florins) هو AWG. رمز العملة هو ƒ.

More الجيلدر الأروبي أو الهولندي info

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