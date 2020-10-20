١ YER إلى AOA

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٣٫٤٨٠٢٥٧٠ الكوانزا الأنجولية

1 AOA = ٠٫٢٨٧٣٣٥ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الكوانزا الأنجولية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٧ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الكوانزا الأنجولية

yer
YER
aoa
AOA
١ YER٣٫٤٨٠٢٦ AOA
٥ YER١٧٫٤٠١٣ AOA
١٠ YER٣٤٫٨٠٢٦ AOA
٢٥ YER٨٧٫٠٠٦٤ AOA
٥٠ YER١٧٤٫٠١٣ AOA
١٠٠ YER٣٤٨٫٠٢٦ AOA
٥٠٠ YER١٬٧٤٠٫١٣ AOA
١٬٠٠٠ YER٣٬٤٨٠٫٢٦ AOA
٥٬٠٠٠ YER١٧٬٤٠١٫٣ AOA
١٠٬٠٠٠ YER٣٤٬٨٠٢٫٦ AOA

حوِّل الكوانزا الأنجولية إلى الريال اليمني

aoa
AOA
yer
YER
١ AOA٠٫٢٨٧٣٣٥ YER
٥ AOA١٫٤٣٦٦٨ YER
١٠ AOA٢٫٨٧٣٣٥ YER
٢٥ AOA٧٫١٨٣٣٨ YER
٥٠ AOA١٤٫٣٦٦٨ YER
١٠٠ AOA٢٨٫٧٣٣٥ YER
٥٠٠ AOA١٤٣٫٦٦٨ YER
١٬٠٠٠ AOA٢٨٧٫٣٣٥ YER
٥٬٠٠٠ AOA١٬٤٣٦٫٦٨ YER
١٠٬٠٠٠ AOA٢٬٨٧٣٫٣٥ YER

مخطط YER إلى AOA

1 YER = ٠ AOA

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الكوانزا الأنجولية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٫٤٨٣٩٣٫٤٨٣٩
منخفض
٣٫٤٠٦٧٣٫٣٢٧٦
المتوسط
٣٫٤٤١٩٣٫٣٩٨٦
التقلب
٠٫٦٦٪؜٠٫٦٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
aoa

AOA - الكوانزا الأنجولية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكوانزا الأنجولية هو سعر الصرف للزوج AOA إلى USD. رمز العملة لـ Angolan Kwanzas هو AOA. رمز العملة هو Kz.

More الكوانزا الأنجولية info

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