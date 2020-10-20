١ YER إلى AMD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

١٫٥٥١٥٩٣٨ الدرام الأرميني

1 AMD = ٠٫٦٤٤٤٩٩ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدرام الأرميني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٥٦ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدرام الأرميني

yer
YER
amd
AMD
١ YER١٫٥٥١٥٩ AMD
٥ YER٧٫٧٥٧٩٧ AMD
١٠ YER١٥٫٥١٥٩ AMD
٢٥ YER٣٨٫٧٨٩٨ AMD
٥٠ YER٧٧٫٥٧٩٧ AMD
١٠٠ YER١٥٥٫١٥٩ AMD
٥٠٠ YER٧٧٥٫٧٩٧ AMD
١٬٠٠٠ YER١٬٥٥١٫٥٩ AMD
٥٬٠٠٠ YER٧٬٧٥٧٫٩٧ AMD
١٠٬٠٠٠ YER١٥٬٥١٥٫٩ AMD

حوِّل الدرام الأرميني إلى الريال اليمني

amd
AMD
yer
YER
١ AMD٠٫٦٤٤٤٩٩ YER
٥ AMD٣٫٢٢٢٤٩ YER
١٠ AMD٦٫٤٤٤٩٩ YER
٢٥ AMD١٦٫١١٢٥ YER
٥٠ AMD٣٢٫٢٢٤٩ YER
١٠٠ AMD٦٤٫٤٤٩٩ YER
٥٠٠ AMD٣٢٢٫٢٤٩ YER
١٬٠٠٠ AMD٦٤٤٫٤٩٩ YER
٥٬٠٠٠ AMD٣٬٢٢٢٫٤٩ YER
١٠٬٠٠٠ AMD٦٬٤٤٤٫٩٩ YER

مخطط YER إلى AMD

1 YER = ٠ AMD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدرام الأرميني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٥٥٢٩١٫٥٨٢٥
منخفض
١٫٥٣٩٠١٫٥٣٤٤
المتوسط
١٫٥٤٣٨١٫٥٤٧٤
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٣٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info

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