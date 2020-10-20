١ YER إلى AFN

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٢٨٣٨٩٨٦٥ الأفغاني الأفغانستاني

1 AFN = ٣٫٥٢٢٣٨ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الأفغاني الأفغانستاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٥٦ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الأفغاني الأفغانستاني

yer
YER
afn
AFN
١ YER٠٫٢٨٣٨٩٩ AFN
٥ YER١٫٤١٩٤٩ AFN
١٠ YER٢٫٨٣٨٩٩ AFN
٢٥ YER٧٫٠٩٧٤٧ AFN
٥٠ YER١٤٫١٩٤٩ AFN
١٠٠ YER٢٨٫٣٨٩٩ AFN
٥٠٠ YER١٤١٫٩٤٩ AFN
١٬٠٠٠ YER٢٨٣٫٨٩٩ AFN
٥٬٠٠٠ YER١٬٤١٩٫٤٩ AFN
١٠٬٠٠٠ YER٢٬٨٣٨٫٩٩ AFN

حوِّل الأفغاني الأفغانستاني إلى الريال اليمني

afn
AFN
yer
YER
١ AFN٣٫٥٢٢٣٨ YER
٥ AFN١٧٫٦١١٩ YER
١٠ AFN٣٥٫٢٢٣٨ YER
٢٥ AFN٨٨٫٠٥٩٦ YER
٥٠ AFN١٧٦٫١١٩ YER
١٠٠ AFN٣٥٢٫٢٣٨ YER
٥٠٠ AFN١٬٧٦١٫١٩ YER
١٬٠٠٠ AFN٣٬٥٢٢٫٣٨ YER
٥٬٠٠٠ AFN١٧٬٦١١٫٩ YER
١٠٬٠٠٠ AFN٣٥٬٢٢٣٫٨ YER

مخطط YER إلى AFN

1 YER = ٠ AFN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الأفغاني الأفغانستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٨٤٧٢٠٫٢٨٩٧٥
منخفض
٠٫٢٨٠٧٧٠٫٢٨٠٧٧
المتوسط
٠٫٢٨٢٨٣٠٫٢٨٥٧٤
التقلب
٠٫٢٦٪؜٠٫٣٣٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
afn

AFN - الأفغاني الأفغانستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأفغاني الأفغانستاني هو سعر الصرف للزوج AFN إلى USD. رمز العملة لـ Afghan Afghanis هو AFN. رمز العملة هو ؋.

More الأفغاني الأفغانستاني info

أزواج العملات الريال اليمني (YER) الشهيرة

usd

YER إلى USD

eur

YER إلى EUR

gbp

YER إلى GBP

jpy

YER إلى JPY

cad

YER إلى CAD

aud

YER إلى AUD

chf

YER إلى CHF

cny

YER إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings