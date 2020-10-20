١ XOF إلى TZS

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٤٫٣٤٢٨٩٥٦ الشلن التنزاني

1 TZS = ٠٫٢٣٠٢٦١ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الشلن التنزاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٣ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الشلن التنزاني

xof
XOF
tzs
TZS
١ XOF٤٫٣٤٢٩ TZS
٥ XOF٢١٫٧١٤٥ TZS
١٠ XOF٤٣٫٤٢٩ TZS
٢٥ XOF١٠٨٫٥٧٢ TZS
٥٠ XOF٢١٧٫١٤٥ TZS
١٠٠ XOF٤٣٤٫٢٩ TZS
٥٠٠ XOF٢٬١٧١٫٤٥ TZS
١٬٠٠٠ XOF٤٬٣٤٢٫٩ TZS
٥٬٠٠٠ XOF٢١٬٧١٤٫٥ TZS
١٠٬٠٠٠ XOF٤٣٬٤٢٩ TZS

حوِّل الشلن التنزاني إلى الفرنك الوسط أفريقي

tzs
TZS
xof
XOF
١ TZS٠٫٢٣٠٢٦١ XOF
٥ TZS١٫١٥١٣١ XOF
١٠ TZS٢٫٣٠٢٦١ XOF
٢٥ TZS٥٫٧٥٦٥٣ XOF
٥٠ TZS١١٫٥١٣١ XOF
١٠٠ TZS٢٣٫٠٢٦١ XOF
٥٠٠ TZS١١٥٫١٣١ XOF
١٬٠٠٠ TZS٢٣٠٫٢٦١ XOF
٥٬٠٠٠ TZS١٬١٥١٫٣١ XOF
١٠٬٠٠٠ TZS٢٬٣٠٢٫٦١ XOF

مخطط XOF إلى TZS

1 XOF = ٠ TZS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الشلن التنزاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٫٣٨٦٣٤٫٣٨٦٣
منخفض
٤٫٢٦٠٦٤٫١٧٣٢
المتوسط
٤٫٢٩٧١٤٫٢٦٥٩
التقلب
٠٫٦٧٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
tzs

TZS - الشلن التنزاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن التنزاني هو سعر الصرف للزوج TZS إلى USD. رمز العملة لـ Tanzanian Shillings هو TZS. رمز العملة هو TSh.

More الشلن التنزاني info

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