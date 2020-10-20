١ XOF إلى TVD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٢٤٥٠٨٤٣٦ دولار التوفالو

1 TVD = ٤٠٨٫٠٢٣ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى دولار التوفالو التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٥ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى دولار التوفالو

xof
XOF
tvd
TVD
١ XOF٠٫٠٠٢٤٥٠٨٤ TVD
٥ XOF٠٫٠١٢٢٥٤٢ TVD
١٠ XOF٠٫٠٢٤٥٠٨٤ TVD
٢٥ XOF٠٫٠٦١٢٧١١ TVD
٥٠ XOF٠٫١٢٢٥٤٢ TVD
١٠٠ XOF٠٫٢٤٥٠٨٤ TVD
٥٠٠ XOF١٫٢٢٥٤٢ TVD
١٬٠٠٠ XOF٢٫٤٥٠٨٤ TVD
٥٬٠٠٠ XOF١٢٫٢٥٤٢ TVD
١٠٬٠٠٠ XOF٢٤٫٥٠٨٤ TVD

حوِّل دولار التوفالو إلى الفرنك الوسط أفريقي

tvd
TVD
xof
XOF
١ TVD٤٠٨٫٠٢٣ XOF
٥ TVD٢٬٠٤٠٫١١ XOF
١٠ TVD٤٬٠٨٠٫٢٣ XOF
٢٥ TVD١٠٬٢٠٠٫٦ XOF
٥٠ TVD٢٠٬٤٠١٫١ XOF
١٠٠ TVD٤٠٬٨٠٢٫٣ XOF
٥٠٠ TVD٢٠٤٬٠١١ XOF
١٬٠٠٠ TVD٤٠٨٬٠٢٣ XOF
٥٬٠٠٠ TVD٢٬٠٤٠٬١١٠ XOF
١٠٬٠٠٠ TVD٤٬٠٨٠٬٢٣٠ XOF

مخطط XOF إلى TVD

1 XOF = ٠ TVD

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل دولار التوفالو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٥٠٣٢٠٫٠٠٢٥٣٣٥
منخفض
٠٫٠٠٢٤٤٤٥٠٫٠٠٢٤٤٤٥
المتوسط
٠٫٠٠٢٤٦٨٩٠٫٠٠٢٤٨٨٤
التقلب
٠٫٢٦٪؜٠٫٢٧٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
tvd

TVD - دولار التوفالو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار التوفالو هو سعر الصرف للزوج TVD إلى USD. رمز العملة لـ Tuvaluan Dollars هو TVD. رمز العملة هو $.

More دولار التوفالو info

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