١ XOF إلى TVD

١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠٠٢٤٥٠٨٤٣٦ دولار التوفالو
1 TVD = ٤٠٨٫٠٢٣ XOF
محوّل العملات مِن XE
١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠٠٢٤٥٠٨٤٣٦ دولار التوفالو
1 TVD = ٤٠٨٫٠٢٣ XOF
XOF
TVD
|١ XOF
|٠٫٠٠٢٤٥٠٨٤ TVD
|٥ XOF
|٠٫٠١٢٢٥٤٢ TVD
|١٠ XOF
|٠٫٠٢٤٥٠٨٤ TVD
|٢٥ XOF
|٠٫٠٦١٢٧١١ TVD
|٥٠ XOF
|٠٫١٢٢٥٤٢ TVD
|١٠٠ XOF
|٠٫٢٤٥٠٨٤ TVD
|٥٠٠ XOF
|١٫٢٢٥٤٢ TVD
|١٬٠٠٠ XOF
|٢٫٤٥٠٨٤ TVD
|٥٬٠٠٠ XOF
|١٢٫٢٥٤٢ TVD
|١٠٬٠٠٠ XOF
|٢٤٫٥٠٨٤ TVD
1 XOF = ٠ TVD
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٢٥٠٣٢
|٠٫٠٠٢٥٣٣٥
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٢٤٤٤٥
|٠٫٠٠٢٤٤٤٥
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٢٤٦٨٩
|٠٫٠٠٢٤٨٨٤
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٢٦٪
|٠٫٢٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار التوفالو هو سعر الصرف للزوج TVD إلى USD. رمز العملة لـ Tuvaluan Dollars هو TVD. رمز العملة هو $.More دولار التوفالو info
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