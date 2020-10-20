١ XOF إلى SZL

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٣٠٢٥٥٣٦١ ليلانغيني سوازيلاندي

1 SZL = ٣٣٫٠٥٢٠ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى ليلانغيني سوازيلاندي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى ليلانغيني سوازيلاندي

xof
XOF
szl
SZL
١ XOF٠٫٠٣٠٢٥٥٤ SZL
٥ XOF٠٫١٥١٢٧٧ SZL
١٠ XOF٠٫٣٠٢٥٥٤ SZL
٢٥ XOF٠٫٧٥٦٣٨٤ SZL
٥٠ XOF١٫٥١٢٧٧ SZL
١٠٠ XOF٣٫٠٢٥٥٤ SZL
٥٠٠ XOF١٥٫١٢٧٧ SZL
١٬٠٠٠ XOF٣٠٫٢٥٥٤ SZL
٥٬٠٠٠ XOF١٥١٫٢٧٧ SZL
١٠٬٠٠٠ XOF٣٠٢٫٥٥٤ SZL

حوِّل ليلانغيني سوازيلاندي إلى الفرنك الوسط أفريقي

szl
SZL
xof
XOF
١ SZL٣٣٫٠٥٢ XOF
٥ SZL١٦٥٫٢٦ XOF
١٠ SZL٣٣٠٫٥٢ XOF
٢٥ SZL٨٢٦٫٣ XOF
٥٠ SZL١٬٦٥٢٫٦ XOF
١٠٠ SZL٣٬٣٠٥٫٢ XOF
٥٠٠ SZL١٦٬٥٢٦ XOF
١٬٠٠٠ SZL٣٣٬٠٥٢ XOF
٥٬٠٠٠ SZL١٦٥٬٢٦٠ XOF
١٠٬٠٠٠ SZL٣٣٠٬٥٢٠ XOF

مخطط XOF إلى SZL

1 XOF = ٠ SZL

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل ليلانغيني سوازيلاندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣١٤٩٣٠٫٠٣١٤٩٣
منخفض
٠٫٠٢٩٢٧٦٠٫٠٢٩٢٧٦
المتوسط
٠٫٠٣٠١٧١٠٫٠٣٠٤٥١
التقلب
٠٫٨٥٪؜٠٫٦٣٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
szl

SZL - ليلانغيني سوازيلاندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة ليلانغيني سوازيلاندي هو سعر الصرف للزوج SZL إلى USD. رمز العملة لـ Swazi Emalangeni هو SZL. رمز العملة هو E.

More ليلانغيني سوازيلاندي info

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