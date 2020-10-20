١ XOF إلى SDG

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٩٨٩٢٣٧٦٧ الجنيه السوداني

1 SDG = ١٫٠١٠٨٨ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الجنيه السوداني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الجنيه السوداني

xof
XOF
sdg
SDG
١ XOF٠٫٩٨٩٢٣٨ SDG
٥ XOF٤٫٩٤٦١٩ SDG
١٠ XOF٩٫٨٩٢٣٨ SDG
٢٥ XOF٢٤٫٧٣٠٩ SDG
٥٠ XOF٤٩٫٤٦١٩ SDG
١٠٠ XOF٩٨٫٩٢٣٨ SDG
٥٠٠ XOF٤٩٤٫٦١٩ SDG
١٬٠٠٠ XOF٩٨٩٫٢٣٨ SDG
٥٬٠٠٠ XOF٤٬٩٤٦٫١٩ SDG
١٠٬٠٠٠ XOF٩٬٨٩٢٫٣٨ SDG

حوِّل الجنيه السوداني إلى الفرنك الوسط أفريقي

sdg
SDG
xof
XOF
١ SDG١٫٠١٠٨٨ XOF
٥ SDG٥٫٠٥٤٤ XOF
١٠ SDG١٠٫١٠٨٨ XOF
٢٥ SDG٢٥٫٢٧٢ XOF
٥٠ SDG٥٠٫٥٤٤ XOF
١٠٠ SDG١٠١٫٠٨٨ XOF
٥٠٠ SDG٥٠٥٫٤٤ XOF
١٬٠٠٠ SDG١٬٠١٠٫٨٨ XOF
٥٬٠٠٠ SDG٥٬٠٥٤٫٤ XOF
١٠٬٠٠٠ SDG١٠٬١٠٨٫٨ XOF

مخطط XOF إلى SDG

1 XOF = ٠ SDG

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الجنيه السوداني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٩٩٩٣١٠٫٩٩٩٣١
منخفض
٠٫٩٥٨٤٤٠٫٩٣٣٣٥
المتوسط
٠٫٩٧٤٧٤٠٫٩٧٤٨٣
التقلب
١٫١٢٪؜١٫٠٤٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
sdg

SDG - الجنيه السوداني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه السوداني هو سعر الصرف للزوج SDG إلى USD. رمز العملة لـ Sudanese Pounds هو SDG. رمز العملة هو ج.س..

More الجنيه السوداني info

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