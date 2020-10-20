١ XOF إلى RSD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫١٧٨٤٢٣١٠ الدينار الصربي

1 RSD = ٥٫٦٠٤٦٦ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدينار الصربي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٣ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدينار الصربي

xof
XOF
rsd
RSD
١ XOF٠٫١٧٨٤٢٣ RSD
٥ XOF٠٫٨٩٢١١٦ RSD
١٠ XOF١٫٧٨٤٢٣ RSD
٢٥ XOF٤٫٤٦٠٥٨ RSD
٥٠ XOF٨٫٩٢١١٦ RSD
١٠٠ XOF١٧٫٨٤٢٣ RSD
٥٠٠ XOF٨٩٫٢١١٦ RSD
١٬٠٠٠ XOF١٧٨٫٤٢٣ RSD
٥٬٠٠٠ XOF٨٩٢٫١١٦ RSD
١٠٬٠٠٠ XOF١٬٧٨٤٫٢٣ RSD

حوِّل الدينار الصربي إلى الفرنك الوسط أفريقي

rsd
RSD
xof
XOF
١ RSD٥٫٦٠٤٦٦ XOF
٥ RSD٢٨٫٠٢٣٣ XOF
١٠ RSD٥٦٫٠٤٦٦ XOF
٢٥ RSD١٤٠٫١١٦ XOF
٥٠ RSD٢٨٠٫٢٣٣ XOF
١٠٠ RSD٥٦٠٫٤٦٦ XOF
٥٠٠ RSD٢٬٨٠٢٫٣٣ XOF
١٬٠٠٠ RSD٥٬٦٠٤٫٦٦ XOF
٥٬٠٠٠ RSD٢٨٬٠٢٣٫٣ XOF
١٠٬٠٠٠ RSD٥٦٬٠٤٦٫٦ XOF

مخطط XOF إلى RSD

1 XOF = ٠ RSD

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدينار الصربي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٧٨٨٢٠٫١٧٩٠١
منخفض
٠٫١٧٧٩٥٠٫١٧٧٩٥
المتوسط
٠٫١٧٨٤٧٠٫١٧٨٥٦
التقلب
٠٫١٠٪؜٠٫٠٩٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
rsd

RSD - الدينار الصربي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الصربي هو سعر الصرف للزوج RSD إلى USD. رمز العملة لـ Serbian Dinars هو RSD. رمز العملة هو Дин..

More الدينار الصربي info

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