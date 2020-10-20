١ XOF إلى NPR

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٢١٩٨٢١٨٢ الروبي النيبالي

1 NPR = ٤٫٥٤٩١٤ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الروبي النيبالي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الروبي النيبالي

xof
XOF
npr
NPR
١ XOF٠٫٢١٩٨٢٢ NPR
٥ XOF١٫٠٩٩١١ NPR
١٠ XOF٢٫١٩٨٢٢ NPR
٢٥ XOF٥٫٤٩٥٥٥ NPR
٥٠ XOF١٠٫٩٩١١ NPR
١٠٠ XOF٢١٫٩٨٢٢ NPR
٥٠٠ XOF١٠٩٫٩١١ NPR
١٬٠٠٠ XOF٢١٩٫٨٢٢ NPR
٥٬٠٠٠ XOF١٬٠٩٩٫١١ NPR
١٠٬٠٠٠ XOF٢٬١٩٨٫٢٢ NPR

حوِّل الروبي النيبالي إلى الفرنك الوسط أفريقي

npr
NPR
xof
XOF
١ NPR٤٫٥٤٩١٤ XOF
٥ NPR٢٢٫٧٤٥٧ XOF
١٠ NPR٤٥٫٤٩١٤ XOF
٢٥ NPR١١٣٫٧٢٨ XOF
٥٠ NPR٢٢٧٫٤٥٧ XOF
١٠٠ NPR٤٥٤٫٩١٤ XOF
٥٠٠ NPR٢٬٢٧٤٫٥٧ XOF
١٬٠٠٠ NPR٤٬٥٤٩٫١٤ XOF
٥٬٠٠٠ NPR٢٢٬٧٤٥٫٧ XOF
١٠٬٠٠٠ NPR٤٥٬٤٩١٫٤ XOF

مخطط XOF إلى NPR

1 XOF = ٠ NPR

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الروبي النيبالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٢٢٠٨٠٫٢٢٢٠٨
منخفض
٠٫٢١٧٨٤٠٫٢١٦٥٢
المتوسط
٠٫٢١٩١٥٠٫٢١٩١٥
التقلب
٠٫٢٨٪؜٠٫٢٥٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
npr

NPR - الروبي النيبالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبي النيبالي هو سعر الصرف للزوج NPR إلى USD. رمز العملة لـ Nepalese Rupees هو NPR. رمز العملة هو ₨.

More الروبي النيبالي info

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