١ XOF إلى MRU

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٦٥٠٩٦٣٥٢ الأوقية الموريتانية

1 MRU = ١٥٫٣٦١٨ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الأوقية الموريتانية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٣ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الأوقية الموريتانية

xof
XOF
mru
MRU
١ XOF٠٫٠٦٥٠٩٦٤ MRU
٥ XOF٠٫٣٢٥٤٨٢ MRU
١٠ XOF٠٫٦٥٠٩٦٤ MRU
٢٥ XOF١٫٦٢٧٤١ MRU
٥٠ XOF٣٫٢٥٤٨٢ MRU
١٠٠ XOF٦٫٥٠٩٦٤ MRU
٥٠٠ XOF٣٢٫٥٤٨٢ MRU
١٬٠٠٠ XOF٦٥٫٠٩٦٤ MRU
٥٬٠٠٠ XOF٣٢٥٫٤٨٢ MRU
١٠٬٠٠٠ XOF٦٥٠٫٩٦٤ MRU

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الفرنك الوسط أفريقي

mru
MRU
xof
XOF
١ MRU١٥٫٣٦١٨ XOF
٥ MRU٧٦٫٨٠٩٢ XOF
١٠ MRU١٥٣٫٦١٨ XOF
٢٥ MRU٣٨٤٫٠٤٦ XOF
٥٠ MRU٧٦٨٫٠٩٢ XOF
١٠٠ MRU١٬٥٣٦٫١٨ XOF
٥٠٠ MRU٧٬٦٨٠٫٩٢ XOF
١٬٠٠٠ MRU١٥٬٣٦١٫٨ XOF
٥٬٠٠٠ MRU٧٦٬٨٠٩٫٢ XOF
١٠٬٠٠٠ MRU١٥٣٬٦١٨ XOF

مخطط XOF إلى MRU

1 XOF = ٠ MRU

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الأوقية الموريتانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٦٥٦٧٠٠٫٠٦٦٠٩٧
منخفض
٠٫٠٦٤٠٣٣٠٫٠٦٤٠٣٣
المتوسط
٠٫٠٦٤٦٢٤٠٫٠٦٤٩٨٧
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
mru

MRU - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRU إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRU. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info

أزواج العملات الفرنك الوسط أفريقي (XOF) الشهيرة

usd

XOF إلى USD

eur

XOF إلى EUR

gbp

XOF إلى GBP

jpy

XOF إلى JPY

cad

XOF إلى CAD

aud

XOF إلى AUD

chf

XOF إلى CHF

cny

XOF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings