١ XOF إلى MKD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٩٣٩٨٧٠١٣ الدينار المقدوني

1 MKD = ١٠٫٦٣٩٨ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدينار المقدوني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدينار المقدوني

xof
XOF
mkd
MKD
١ XOF٠٫٠٩٣٩٨٧ MKD
٥ XOF٠٫٤٦٩٩٣٥ MKD
١٠ XOF٠٫٩٣٩٨٧ MKD
٢٥ XOF٢٫٣٤٩٦٨ MKD
٥٠ XOF٤٫٦٩٩٣٥ MKD
١٠٠ XOF٩٫٣٩٨٧ MKD
٥٠٠ XOF٤٦٫٩٩٣٥ MKD
١٬٠٠٠ XOF٩٣٫٩٨٧ MKD
٥٬٠٠٠ XOF٤٦٩٫٩٣٥ MKD
١٠٬٠٠٠ XOF٩٣٩٫٨٧ MKD

حوِّل الدينار المقدوني إلى الفرنك الوسط أفريقي

mkd
MKD
xof
XOF
١ MKD١٠٫٦٣٩٨ XOF
٥ MKD٥٣٫١٩٨٨ XOF
١٠ MKD١٠٦٫٣٩٨ XOF
٢٥ MKD٢٦٥٫٩٩٤ XOF
٥٠ MKD٥٣١٫٩٨٨ XOF
١٠٠ MKD١٬٠٦٣٫٩٨ XOF
٥٠٠ MKD٥٬٣١٩٫٨٨ XOF
١٬٠٠٠ MKD١٠٬٦٣٩٫٨ XOF
٥٬٠٠٠ MKD٥٣٬١٩٨٫٨ XOF
١٠٬٠٠٠ MKD١٠٦٬٣٩٨ XOF

مخطط XOF إلى MKD

1 XOF = ٠ MKD

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدينار المقدوني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٩٤٤٤٩٠٫٠٩٤٤٤٩
منخفض
٠٫٠٩٣٤٣٠٠٫٠٩٢٨٤٤
المتوسط
٠٫٠٩٣٨٧٠٠٫٠٩٣٨٦٧
التقلب
٠٫٣٢٪؜٠٫٣٤٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
mkd

MKD - الدينار المقدوني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار المقدوني هو سعر الصرف للزوج MKD إلى USD. رمز العملة لـ Macedonian Denars هو MKD. رمز العملة هو ден.

More الدينار المقدوني info

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