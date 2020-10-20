١ XOF إلى MDL

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٢٩٤١٤٥٠٩ الليو المولدوفي

1 MDL = ٣٣٫٩٩٦٨ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الليو المولدوفي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الليو المولدوفي

xof
XOF
mdl
MDL
١ XOF٠٫٠٢٩٤١٤٥ MDL
٥ XOF٠٫١٤٧٠٧٣ MDL
١٠ XOF٠٫٢٩٤١٤٥ MDL
٢٥ XOF٠٫٧٣٥٣٦٣ MDL
٥٠ XOF١٫٤٧٠٧٣ MDL
١٠٠ XOF٢٫٩٤١٤٥ MDL
٥٠٠ XOF١٤٫٧٠٧٣ MDL
١٬٠٠٠ XOF٢٩٫٤١٤٥ MDL
٥٬٠٠٠ XOF١٤٧٫٠٧٣ MDL
١٠٬٠٠٠ XOF٢٩٤٫١٤٥ MDL

حوِّل الليو المولدوفي إلى الفرنك الوسط أفريقي

mdl
MDL
xof
XOF
١ MDL٣٣٫٩٩٦٨ XOF
٥ MDL١٦٩٫٩٨٤ XOF
١٠ MDL٣٣٩٫٩٦٨ XOF
٢٥ MDL٨٤٩٫٩٢١ XOF
٥٠ MDL١٬٦٩٩٫٨٤ XOF
١٠٠ MDL٣٬٣٩٩٫٦٨ XOF
٥٠٠ MDL١٦٬٩٩٨٫٤ XOF
١٬٠٠٠ MDL٣٣٬٩٩٦٫٨ XOF
٥٬٠٠٠ MDL١٦٩٬٩٨٤ XOF
١٠٬٠٠٠ MDL٣٣٩٬٩٦٨ XOF

مخطط XOF إلى MDL

1 XOF = ٠ MDL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الليو المولدوفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٩٣٨١٠٫٠٢٩٤٢٩
منخفض
٠٫٠٢٨٨٩١٠٫٠٢٨٥٥٨
المتوسط
٠٫٠٢٩١٥٥٠٫٠٢٩٠٩٤
التقلب
٠٫٤١٪؜٠٫٣٩٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
mdl

MDL - الليو المولدوفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليو المولدوفي هو سعر الصرف للزوج MDL إلى USD. رمز العملة لـ Moldovan Lei هو MDL. رمز العملة هو lei.

More الليو المولدوفي info

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