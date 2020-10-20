١ XOF إلى KPW

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

١٫٤٨٢٠٩٩٤ الون الكوري الشمالي

1 KPW = ٠٫٦٧٤٧١٩ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الون الكوري الشمالي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الون الكوري الشمالي

xof
XOF
kpw
KPW
١ XOF١٫٤٨٢١ KPW
٥ XOF٧٫٤١٠٥ KPW
١٠ XOF١٤٫٨٢١ KPW
٢٥ XOF٣٧٫٠٥٢٥ KPW
٥٠ XOF٧٤٫١٠٥ KPW
١٠٠ XOF١٤٨٫٢١ KPW
٥٠٠ XOF٧٤١٫٠٥ KPW
١٬٠٠٠ XOF١٬٤٨٢٫١ KPW
٥٬٠٠٠ XOF٧٬٤١٠٫٥ KPW
١٠٬٠٠٠ XOF١٤٬٨٢١ KPW

حوِّل الون الكوري الشمالي إلى الفرنك الوسط أفريقي

kpw
KPW
xof
XOF
١ KPW٠٫٦٧٤٧١٩ XOF
٥ KPW٣٫٣٧٣٥٩ XOF
١٠ KPW٦٫٧٤٧١٩ XOF
٢٥ KPW١٦٫٨٦٨ XOF
٥٠ KPW٣٣٫٧٣٥٩ XOF
١٠٠ KPW٦٧٫٤٧١٩ XOF
٥٠٠ KPW٣٣٧٫٣٥٩ XOF
١٬٠٠٠ KPW٦٧٤٫٧١٩ XOF
٥٬٠٠٠ KPW٣٬٣٧٣٫٥٩ XOF
١٠٬٠٠٠ KPW٦٬٧٤٧٫١٩ XOF

مخطط XOF إلى KPW

1 XOF = ٠ KPW

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الون الكوري الشمالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٤٩٦٥١٫٤٩٦٥
منخفض
١٫٤٦٥٤١٫٤٥٧٢
المتوسط
١٫٤٧٦٠١٫٤٧٧٢
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
kpw

KPW - الون الكوري الشمالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الون الكوري الشمالي هو سعر الصرف للزوج KPW إلى USD. رمز العملة لـ North Korean Won هو KPW. رمز العملة هو ₩.

More الون الكوري الشمالي info

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