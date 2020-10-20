١ XOF إلى KHR

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٦٫٧٧٦٦٠٤٦ الريال الكمبودي

1 KHR = ٠٫١٤٧٥٦٧ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الريال الكمبودي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الريال الكمبودي

xof
XOF
khr
KHR
١ XOF٦٫٧٧٦٦ KHR
٥ XOF٣٣٫٨٨٣ KHR
١٠ XOF٦٧٫٧٦٦ KHR
٢٥ XOF١٦٩٫٤١٥ KHR
٥٠ XOF٣٣٨٫٨٣ KHR
١٠٠ XOF٦٧٧٫٦٦ KHR
٥٠٠ XOF٣٬٣٨٨٫٣ KHR
١٬٠٠٠ XOF٦٬٧٧٦٫٦ KHR
٥٬٠٠٠ XOF٣٣٬٨٨٣ KHR
١٠٬٠٠٠ XOF٦٧٬٧٦٦ KHR

حوِّل الريال الكمبودي إلى الفرنك الوسط أفريقي

khr
KHR
xof
XOF
١ KHR٠٫١٤٧٥٦٧ XOF
٥ KHR٠٫٧٣٧٨٣٣ XOF
١٠ KHR١٫٤٧٥٦٧ XOF
٢٥ KHR٣٫٦٨٩١٦ XOF
٥٠ KHR٧٫٣٧٨٣٣ XOF
١٠٠ KHR١٤٫٧٥٦٧ XOF
٥٠٠ KHR٧٣٫٧٨٣٣ XOF
١٬٠٠٠ KHR١٤٧٫٥٦٧ XOF
٥٬٠٠٠ KHR٧٣٧٫٨٣٣ XOF
١٠٬٠٠٠ KHR١٬٤٧٥٫٦٧ XOF

مخطط XOF إلى KHR

1 XOF = ٠ KHR

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الريال الكمبودي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٦٫٨٢٥٨٦٫٨٢٥٨
منخفض
٦٫٧٠٠١٦٫٥٤٢٤
المتوسط
٦٫٧٥٠٨٦٫٦٩٩٥
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٤٢٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
khr

KHR - الريال الكمبودي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الكمبودي هو سعر الصرف للزوج KHR إلى USD. رمز العملة لـ Cambodian Riels هو KHR. رمز العملة هو ៛.

More الريال الكمبودي info

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