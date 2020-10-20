١ XOF إلى JOD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠١١٦٤٨٩٢٧ الدينار الأردني

1 JOD = ٨٥٨٫٤٤٨ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدينار الأردني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدينار الأردني

xof
XOF
jod
JOD
١ XOF٠٫٠٠١١٦٤٨٩ JOD
٥ XOF٠٫٠٠٥٨٢٤٤٦ JOD
١٠ XOF٠٫٠١١٦٤٨٩ JOD
٢٥ XOF٠٫٠٢٩١٢٢٣ JOD
٥٠ XOF٠٫٠٥٨٢٤٤٦ JOD
١٠٠ XOF٠٫١١٦٤٨٩ JOD
٥٠٠ XOF٠٫٥٨٢٤٤٦ JOD
١٬٠٠٠ XOF١٫١٦٤٨٩ JOD
٥٬٠٠٠ XOF٥٫٨٢٤٤٦ JOD
١٠٬٠٠٠ XOF١١٫٦٤٨٩ JOD

حوِّل الدينار الأردني إلى الفرنك الوسط أفريقي

jod
JOD
xof
XOF
١ JOD٨٥٨٫٤٤٨ XOF
٥ JOD٤٬٢٩٢٫٢٤ XOF
١٠ JOD٨٬٥٨٤٫٤٨ XOF
٢٥ JOD٢١٬٤٦١٫٢ XOF
٥٠ JOD٤٢٬٩٢٢٫٤ XOF
١٠٠ JOD٨٥٬٨٤٤٫٨ XOF
٥٠٠ JOD٤٢٩٬٢٢٤ XOF
١٬٠٠٠ JOD٨٥٨٬٤٤٨ XOF
٥٬٠٠٠ JOD٤٬٢٩٢٬٢٤٠ XOF
١٠٬٠٠٠ JOD٨٬٥٨٤٬٤٨٠ XOF

مخطط XOF إلى JOD

1 XOF = ٠ JOD

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدينار الأردني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١١٧٨٩٠٫٠٠١١٧٨٩
منخفض
٠٫٠٠١١٥٤٤٠٫٠٠١١٤٨٠
المتوسط
٠٫٠٠١١٦٢٨٠٫٠٠١١٦٣٧
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
jod

JOD - الدينار الأردني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الأردني هو سعر الصرف للزوج JOD إلى USD. رمز العملة لـ Jordanian Dinars هو JOD. رمز العملة هو JD.

More الدينار الأردني info

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