١ XOF إلى JMD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٢٥٦٦٤٧٥٦ الدولار الجاميكي

1 JMD = ٣٫٨٩٦٣٩ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار الجاميكي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار الجاميكي

xof
XOF
jmd
JMD
١ XOF٠٫٢٥٦٦٤٨ JMD
٥ XOF١٫٢٨٣٢٤ JMD
١٠ XOF٢٫٥٦٦٤٨ JMD
٢٥ XOF٦٫٤١٦١٩ JMD
٥٠ XOF١٢٫٨٣٢٤ JMD
١٠٠ XOF٢٥٫٦٦٤٨ JMD
٥٠٠ XOF١٢٨٫٣٢٤ JMD
١٬٠٠٠ XOF٢٥٦٫٦٤٨ JMD
٥٬٠٠٠ XOF١٬٢٨٣٫٢٤ JMD
١٠٬٠٠٠ XOF٢٬٥٦٦٫٤٨ JMD

حوِّل الدولار الجاميكي إلى الفرنك الوسط أفريقي

jmd
JMD
xof
XOF
١ JMD٣٫٨٩٦٣٩ XOF
٥ JMD١٩٫٤٨٢ XOF
١٠ JMD٣٨٫٩٦٣٩ XOF
٢٥ JMD٩٧٫٤٠٩٩ XOF
٥٠ JMD١٩٤٫٨٢ XOF
١٠٠ JMD٣٨٩٫٦٣٩ XOF
٥٠٠ JMD١٬٩٤٨٫٢ XOF
١٬٠٠٠ JMD٣٬٨٩٦٫٣٩ XOF
٥٬٠٠٠ JMD١٩٬٤٨٢ XOF
١٠٬٠٠٠ JMD٣٨٬٩٦٣٫٩ XOF

مخطط XOF إلى JMD

1 XOF = ٠ JMD

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدولار الجاميكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٥٨٩٣٠٫٢٥٩١٦
منخفض
٠٫٢٥٣٤٦٠٫٢٥٠٥٥
المتوسط
٠٫٢٥٥٢٩٠٫٢٥٥٤٤
التقلب
٠٫٣٥٪؜٠٫٣٤٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
jmd

JMD - الدولار الجاميكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الجاميكي هو سعر الصرف للزوج JMD إلى USD. رمز العملة لـ Jamaican Dollars هو JMD. رمز العملة هو J$.

More الدولار الجاميكي info

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