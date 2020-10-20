١ XOF إلى HNL

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٤٠٧٢٦٠١٨ اللامبيرا الهندوراسي

1 HNL = ٢٤٫٥٥٤٣ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى اللامبيرا الهندوراسي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى اللامبيرا الهندوراسي

xof
XOF
hnl
HNL
١ XOF٠٫٠٤٠٧٢٦ HNL
٥ XOF٠٫٢٠٣٦٣ HNL
١٠ XOF٠٫٤٠٧٢٦ HNL
٢٥ XOF١٫٠١٨١٥ HNL
٥٠ XOF٢٫٠٣٦٣ HNL
١٠٠ XOF٤٫٠٧٢٦ HNL
٥٠٠ XOF٢٠٫٣٦٣ HNL
١٬٠٠٠ XOF٤٠٫٧٢٦ HNL
٥٬٠٠٠ XOF٢٠٣٫٦٣ HNL
١٠٬٠٠٠ XOF٤٠٧٫٢٦ HNL

حوِّل اللامبيرا الهندوراسي إلى الفرنك الوسط أفريقي

hnl
HNL
xof
XOF
١ HNL٢٤٫٥٥٤٣ XOF
٥ HNL١٢٢٫٧٧٢ XOF
١٠ HNL٢٤٥٫٥٤٣ XOF
٢٥ HNL٦١٣٫٨٥٨ XOF
٥٠ HNL١٬٢٢٧٫٧٢ XOF
١٠٠ HNL٢٬٤٥٥٫٤٣ XOF
٥٠٠ HNL١٢٬٢٧٧٫٢ XOF
١٬٠٠٠ HNL٢٤٬٥٥٤٫٣ XOF
٥٬٠٠٠ HNL١٢٢٬٧٧٢ XOF
١٠٬٠٠٠ HNL٢٤٥٬٥٤٣ XOF

مخطط XOF إلى HNL

1 XOF = ٠ HNL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل اللامبيرا الهندوراسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٤١٠٨٧٠٫٠٤١٠٨٧
منخفض
٠٫٠٤٠٢٣٩٠٫٠٣٩٩٥٠
المتوسط
٠٫٠٤٠٥٣٢٠٫٠٤٠٥٣٣
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
hnl

HNL - اللامبيرا الهندوراسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللامبيرا الهندوراسي هو سعر الصرف للزوج HNL إلى USD. رمز العملة لـ Honduran Lempiras هو HNL. رمز العملة هو L.

More اللامبيرا الهندوراسي info

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