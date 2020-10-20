١ XOF إلى GNF

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

١٤٫١٠٧٨٩٤ الفرنك الغيني

1 GNF = ٠٫٠٧٠٨٨٢٣ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الفرنك الغيني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٣٨ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الفرنك الغيني

xof
XOF
gnf
GNF
١ XOF١٤٫١٠٧٩ GNF
٥ XOF٧٠٫٥٣٩٥ GNF
١٠ XOF١٤١٫٠٧٩ GNF
٢٥ XOF٣٥٢٫٦٩٧ GNF
٥٠ XOF٧٠٥٫٣٩٥ GNF
١٠٠ XOF١٬٤١٠٫٧٩ GNF
٥٠٠ XOF٧٬٠٥٣٫٩٥ GNF
١٬٠٠٠ XOF١٤٬١٠٧٫٩ GNF
٥٬٠٠٠ XOF٧٠٬٥٣٩٫٥ GNF
١٠٬٠٠٠ XOF١٤١٬٠٧٩ GNF

حوِّل الفرنك الغيني إلى الفرنك الوسط أفريقي

gnf
GNF
xof
XOF
١ GNF٠٫٠٧٠٨٨٢٣ XOF
٥ GNF٠٫٣٥٤٤١٢ XOF
١٠ GNF٠٫٧٠٨٨٢٣ XOF
٢٥ GNF١٫٧٧٢٠٦ XOF
٥٠ GNF٣٫٥٤٤١٢ XOF
١٠٠ GNF٧٫٠٨٨٢٣ XOF
٥٠٠ GNF٣٥٫٤٤١٢ XOF
١٬٠٠٠ GNF٧٠٫٨٨٢٣ XOF
٥٬٠٠٠ GNF٣٥٤٫٤١٢ XOF
١٠٬٠٠٠ GNF٧٠٨٫٨٢٣ XOF

مخطط XOF إلى GNF

1 XOF = ٠ GNF

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الفرنك الغيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٤٫٢٩٩١٤٫٢٩٩
منخفض
١٣٫٨٢٣١٣٫٨٢٣
المتوسط
١٤٫٠٩٥١٤٫٠٩٨
التقلب
٠٫٧٣٪؜٠٫٥٢٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
gnf

GNF - الفرنك الغيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الغيني هو سعر الصرف للزوج GNF إلى USD. رمز العملة لـ Guinean Francs هو GNF. رمز العملة هو FG.

More الفرنك الغيني info

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