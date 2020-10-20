١ XOF إلى FKP

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠١٢٩٠٨٤٠٧ جنيه جزيرة فوكلاند

1 FKP = ٧٧٤٫٦٨٩ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى جنيه جزيرة فوكلاند التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى جنيه جزيرة فوكلاند

xof
XOF
fkp
FKP
١ XOF٠٫٠٠١٢٩٠٨٤ FKP
٥ XOF٠٫٠٠٦٤٥٤٢ FKP
١٠ XOF٠٫٠١٢٩٠٨٤ FKP
٢٥ XOF٠٫٠٣٢٢٧١ FKP
٥٠ XOF٠٫٠٦٤٥٤٢ FKP
١٠٠ XOF٠٫١٢٩٠٨٤ FKP
٥٠٠ XOF٠٫٦٤٥٤٢ FKP
١٬٠٠٠ XOF١٫٢٩٠٨٤ FKP
٥٬٠٠٠ XOF٦٫٤٥٤٢ FKP
١٠٬٠٠٠ XOF١٢٫٩٠٨٤ FKP

حوِّل جنيه جزيرة فوكلاند إلى الفرنك الوسط أفريقي

fkp
FKP
xof
XOF
١ FKP٧٧٤٫٦٨٩ XOF
٥ FKP٣٬٨٧٣٫٤٤ XOF
١٠ FKP٧٬٧٤٦٫٨٩ XOF
٢٥ FKP١٩٬٣٦٧٫٢ XOF
٥٠ FKP٣٨٬٧٣٤٫٤ XOF
١٠٠ FKP٧٧٬٤٦٨٫٩ XOF
٥٠٠ FKP٣٨٧٬٣٤٤ XOF
١٬٠٠٠ FKP٧٧٤٬٦٨٩ XOF
٥٬٠٠٠ FKP٣٬٨٧٣٬٤٤٠ XOF
١٠٬٠٠٠ FKP٧٬٧٤٦٬٨٩٠ XOF

مخطط XOF إلى FKP

1 XOF = ٠ FKP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل جنيه جزيرة فوكلاند

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٢٩٨٨٠٫٠٠١٣١٥١
منخفض
٠٫٠٠١٢٨٣٥٠٫٠٠١٢٨٣٥
المتوسط
٠٫٠٠١٢٩١٠٠٫٠٠١٣٠٠٦
التقلب
٠٫١٨٪؜٠٫١٧٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
fkp

FKP - جنيه جزيرة فوكلاند

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه جزيرة فوكلاند هو سعر الصرف للزوج FKP إلى USD. رمز العملة لـ Falkland Island Pounds هو FKP. رمز العملة هو £.

More جنيه جزيرة فوكلاند info

أزواج العملات الفرنك الوسط أفريقي (XOF) الشهيرة

usd

XOF إلى USD

eur

XOF إلى EUR

gbp

XOF إلى GBP

jpy

XOF إلى JPY

cad

XOF إلى CAD

aud

XOF إلى AUD

chf

XOF إلى CHF

cny

XOF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings