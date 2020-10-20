١ XOF إلى DJF

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٢٩٣٠٨٩٣٢ الفرنك الجيبوتي

1 DJF = ٣٫٤١١٩٣ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الفرنك الجيبوتي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الفرنك الجيبوتي

xof
XOF
djf
DJF
١ XOF٠٫٢٩٣٠٨٩ DJF
٥ XOF١٫٤٦٥٤٥ DJF
١٠ XOF٢٫٩٣٠٨٩ DJF
٢٥ XOF٧٫٣٢٧٢٣ DJF
٥٠ XOF١٤٫٦٥٤٥ DJF
١٠٠ XOF٢٩٫٣٠٨٩ DJF
٥٠٠ XOF١٤٦٫٥٤٥ DJF
١٬٠٠٠ XOF٢٩٣٫٠٨٩ DJF
٥٬٠٠٠ XOF١٬٤٦٥٫٤٥ DJF
١٠٬٠٠٠ XOF٢٬٩٣٠٫٨٩ DJF

حوِّل الفرنك الجيبوتي إلى الفرنك الوسط أفريقي

djf
DJF
xof
XOF
١ DJF٣٫٤١١٩٣ XOF
٥ DJF١٧٫٠٥٩٦ XOF
١٠ DJF٣٤٫١١٩٣ XOF
٢٥ DJF٨٥٫٢٩٨٢ XOF
٥٠ DJF١٧٠٫٥٩٦ XOF
١٠٠ DJF٣٤١٫١٩٣ XOF
٥٠٠ DJF١٬٧٠٥٫٩٦ XOF
١٬٠٠٠ DJF٣٬٤١١٫٩٣ XOF
٥٬٠٠٠ DJF١٧٬٠٥٩٫٦ XOF
١٠٬٠٠٠ DJF٣٤٬١١٩٫٣ XOF

مخطط XOF إلى DJF

1 XOF = ٠ DJF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الفرنك الجيبوتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٩٦١٤٠٫٢٩٦١٤
منخفض
٠٫٢٨٩٤٩٠٫٢٨٨٢٥
المتوسط
٠٫٢٩١٩٨٠٫٢٩٢١٨
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٣١٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
djf

DJF - الفرنك الجيبوتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الجيبوتي هو سعر الصرف للزوج DJF إلى USD. رمز العملة لـ Djiboutian Francs هو DJF. رمز العملة هو Fdj.

More الفرنك الجيبوتي info

أزواج العملات الفرنك الوسط أفريقي (XOF) الشهيرة

usd

XOF إلى USD

eur

XOF إلى EUR

gbp

XOF إلى GBP

jpy

XOF إلى JPY

cad

XOF إلى CAD

aud

XOF إلى AUD

chf

XOF إلى CHF

cny

XOF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings