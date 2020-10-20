١ XOF إلى CZK

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٣٨٣٩٣٠٠٩ الكورون التشيكي

1 CZK = ٢٦٫٠٤٦٤ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الكورون التشيكي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الكورون التشيكي

xof
XOF
czk
CZK
١ XOF٠٫٠٣٨٣٩٣ CZK
٥ XOF٠٫١٩١٩٦٥ CZK
١٠ XOF٠٫٣٨٣٩٣ CZK
٢٥ XOF٠٫٩٥٩٨٢٥ CZK
٥٠ XOF١٫٩١٩٦٥ CZK
١٠٠ XOF٣٫٨٣٩٣ CZK
٥٠٠ XOF١٩٫١٩٦٥ CZK
١٬٠٠٠ XOF٣٨٫٣٩٣ CZK
٥٬٠٠٠ XOF١٩١٫٩٦٥ CZK
١٠٬٠٠٠ XOF٣٨٣٫٩٣ CZK

حوِّل الكورون التشيكي إلى الفرنك الوسط أفريقي

czk
CZK
xof
XOF
١ CZK٢٦٫٠٤٦٤ XOF
٥ CZK١٣٠٫٢٣٢ XOF
١٠ CZK٢٦٠٫٤٦٤ XOF
٢٥ CZK٦٥١٫١٦ XOF
٥٠ CZK١٬٣٠٢٫٣٢ XOF
١٠٠ CZK٢٬٦٠٤٫٦٤ XOF
٥٠٠ CZK١٣٬٠٢٣٫٢ XOF
١٬٠٠٠ CZK٢٦٬٠٤٦٫٤ XOF
٥٬٠٠٠ CZK١٣٠٬٢٣٢ XOF
١٠٬٠٠٠ CZK٢٦٠٬٤٦٤ XOF

مخطط XOF إلى CZK

1 XOF = ٠ CZK

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الكورون التشيكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣٨٣٥٢٠٫٠٣٨٧٨٦
منخفض
٠٫٠٣٧٤٣٢٠٫٠٣٧٤٣٢
المتوسط
٠٫٠٣٧٨٤٤٠٫٠٣٨٠٥٤
التقلب
٠٫٢٤٪؜٠٫٢٢٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
czk

CZK - الكورون التشيكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكورون التشيكي هو سعر الصرف للزوج CZK إلى USD. رمز العملة لـ Czech Koruny هو CZK. رمز العملة هو Kč.

More الكورون التشيكي info

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